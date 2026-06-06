هاني أبوريدة يشيد بتجربة منتخب مصر للشباب أمام روسيا

حرص المهندس هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة ومحمد أبوحسين ومصطفى أبوزهرة، عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة، والدكتور مصطفى عزام، الامين العام للاتحاد، على حضور ودية منتخب مصر للشباب أمام نظيره الروسي، اليوم، بمركز المنتخبات الوطنية، بمدينة السادس من أكتوبر.

وحقق منتخبنا الوطني للشباب الفوز على نظيره الروسي بنتيجة 3-1، أحرزها، أدهم كريم وعلي الجرحى وأنس رشدي.

تهنئة أبو ريدة

وهنأ المهندس هاني أبوريدة، الجهاز الفني، بقيادة وائل رياض، المدير الفني، واللاعبين على هذه النتيجة والأداء، مشيداً بالتجربة وروح اللاعبين.

وأكد رئيس اتحاد الكرة حرص الاتحاد على دعم جميع المنتخبات الوطنية لإفراز جيل جديد يشرف الكرة المصرية، خاصة بعدما نجح منتخب 2009 مؤخراً في حصد برونزية أمم أفريقيا بالمغرب، والتأهل لنهائيات كأس العالم للناشئين بقطر.

مواجهة روسيا

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر للشباب أمام نظيره الروسي في ودية ثانية، يوم 9 يونيو الحالي، ضمن برنامج الإعداد لخوض تصفيات بطولة شمال أفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

يذكر أن منتخب الشباب، خاض مباراتين وديتين الشهر الماضي، أمام نظيره العماني، انتهتا بفوز منتخبنا الوطني في اللقاءين.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلًا من: وائل رياض، مديرًا فنيًا ومحمود حرب، مديرًا للفريق وشريف عبدالفضيل، مدربًا عامًا وأحمد رؤوف، مدربًا وإبراهيم عبدالجواد، مدربًا لحراس المرمى والدكتور قاسم قدري، مخططًا للأحمال وأحمد مصطفى، محلل أداء والدكتور هاجد العنتبلي، طبيبًا والدكتور صلاح عاشور، استشاريًا للعلاج الطبيعي ومحمد شوبير، إداريًا ومحمد السيد، مدلكًا، ومحمد عيد، مسئول المهمات.