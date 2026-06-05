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مصطفى عزام يجتمع بمنتخب الشباب ويؤكد دعم اتحاد الكرة لهم ببطولة شمال أفريقيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى عزام يجتمع بمنتخب الشباب ويؤكد دعم اتحاد الكرة لهم ببطولة شمال أفريقيا

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

عقد الدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعاً مع لاعبي منتخب مصر للشباب، بحضور الجهاز الفني، بقيادة وائل رياض، المدير الفني للمنتخب.

وخلال اللقاء، أثنى الأمين العام على المستوى الفني المتميز، الذي يقدمه اللاعبون، مؤكداً أن مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، يسخر جميع الإمكانات ويقدم الدعم الكامل للمنتخب من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، وفي مقدمتها التتويج ببطولة شمال أفريقيا.

حمزة عبدالكريم

وفي لفتة تحفيزية، أشاد الدكتور مصطفى عزام باللاعب حمزة عبدالكريم، مشيراً إلى أنه كان زميلاً لهم بالأمس القريب، ويمثل مصر حالياً رفقة المنتخب الأول في منافسات كأس العالم.


الاستراتيجية الأساسية لاتحاد الكرة 

وأعرب عزام عن تطلعه لرؤية جميع لاعبي الجيل الحالي يرتدون قميص المنتخب الأول مستقبلاً، موضحاً أن الاستراتيجية الأساسية لاتحاد الكرة ترتكز على إمداد المنتخبات الوطنية بدماء جديدة، وتأمين تواصل الأجيال عبر الاهتمام بقطاعات الناشئين والشباب.

وفي ختام كلمته، نقل الأمين العام للاعبي المنتخب، رسالة خاصة من مجلس إدارة الاتحاد، مؤكداً أن المجلس يضع آمالاً عريضة على هذا الجيل الواعد، ويمتلك ثقة مطلقة في قدرات اللاعبين، ومهاراتهم العالية، والتزامهم الأخلاقي والرياضي داخل الملعب وخارجه لرفع اسم مصر عالياً.

الدكتور مصطفى عزام منتخب مصر للشباب منتخب مصر وائل رياض

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