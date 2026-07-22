مايك بنس: إسرائيل مستعدة للانضمام إلى حملة ترامب العسكرية ضد إيران

قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي السابق في الولاية الأولى لدونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، إنه يأمل أن تستأنف الولايات المتحدة حملتها العسكرية ضد إيران.

وأكد بنس على أن ترامب كان محقًا بنقله المعركة داخل إيران، وذلك لما يعنيه الأمر بإلحاق ضرر هائل في قوة النظام الإيراني.

وشدد بنس على أن إسرائيل مستعدة للانضمام إلى أي عملية من هذا النوع إذا طلبت واشنطن ذلك منها، أو أكدت لها وفتحت الضوء الأخضر بدخولها العمليات.

وأضاف بنس أن الحرس الثوري الإيراني، الذي يشرف على برنامجي الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، "لم يعترف بعد بهزيمته".

ثعبان متعدد الرؤوس..منشأة كلنك أزلا

وتابع قائلاً: "يجب إطلاق العنان للقوة العسكرية الأمريكية، فإيران تشبه ثعباناً متعدد الرؤوس".

كما أعرب نائب الرئيس السابق عن اعتقاده بأن إيران "ربما نقلت أجهزة الطرد المركزي إلى منشأة كلنك أزلا"، مضيفاً أنه لا يعتقد أن طهران مهتمة بالتوصل إلى حل سلمي أو بإعادة فتح مضيق هرمز.