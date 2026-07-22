كندا تلغي افتتاح جسر "غوردي هوى" مع أمريكا بسبب رسوم ترامب الجمركية

أعلنت كندا إلغاء مراسم الافتتاح المشتركة مع الولايات المتحدة لجسر "جوردي هوي" الدولي الذي كان من المقرر إقامته الجمعة المقبلة، للاحتفال بربط مدينة ديترويت الأمريكية بمدينة وندسور في أونتاريو.

وقال المتحدث باسم وزير البنية التحتية الكندي جريجور روبرتسون : "في ضوء الإجراءات التجارية التي هددت بها الولايات المتحدة في وقت سابق، سيكون من غير المناسب إقامة فعالية احتفالية بين البلدين".

وأوضح أن المسؤولين الحكوميين الكنديين لن يشاركوا في احتفال افتتاح جسر جوردي هاو الدولي مع الممثلين الأمريكيين في حفل قص الشريط المقرر هذا الأسبوع، وذلك بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة باهظة على كندا.

ومن المقرر افتتاح الجسر أمام حركة المرور في الاثنين القادم بموجب اتفاقية جديدة لتقاسم الإيرادات مع الولايات المتحدة، والتي تم التوصل إليها بعد أن أرجأ ترامب الافتتاح لأكثر من شهر.

وسيشارك روبرتسون مع مسؤولين اتحاديين آخرين في الحفل الكندي فقط.

وجاء في البيان الكندي: "لا يزال جسر جوردي هاو الدولي مشروعا حيويا للبنية التحتية يعكس سنوات من العمل الجاد وسيكون محركا اقتصاديا رئيسيا في المنطقة، مما يوسع الخيارات المتاحة للمسافرين والسياح والشركات والعائلات".

وكان ترامب قد وقع أمس الأول الاثنين، أوامر تنفيذية بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على عدد من السلع الكندية خلال 30 يوما.