الجيش الأمريكي ينهي موجة جديدة من الضربات ضد إيران

أنهى الجيش الأمريكي موجة جديدة من الضربات ضد إيران، لليوم الحادي عشر على التوالي.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان لها اليوم، أن الضربات استهدفت مراكز العمليات العسكرية الإيرانية، والقدرات البحرية، وحظائر الطائرات، ومرافق تخزين الطائرات المسيرة، والبنية التحتية للخدمات اللوجستية العسكرية، وذلك بهدف زيادة تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز.

وأضاف البيان أن إيران هاجمت على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، أكثر من 30 سفينة تجارية كانت تعبر هذا الممر المائي الدولي الحيوي للتجارة الإقليمية والعالمية، وأن هذه الهجمات غير المبررة عرضت حياة مئات البحارة الأبرياء للخطر، كما قوضت حرية الملاحة.