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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي: سيطرة إيران على مضيق هرمز ستشكل سابقة خطيرة

وزير الخارجية الأمريكي: سيطرة إيران على مضيق هرمز ستشكل سابقة خطيرة
وزير الخارجية الأمريكي: سيطرة إيران على مضيق هرمز ستشكل سابقة خطيرة
أ ش أ

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الأربعاء إن سيطرة إيران على مضيق هرمز ستشكل سابقة خطيرة مع تبعات قد تتجاوز حدود منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف روبيو - في كلمة له خلال اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في الفلبين - أنه "إذا خلقنا سابقة في الشرق الأوسط تسمح لدولة بأن تقرر السيطرة على ممر مائي دولي وفرض رسوم عبور وتفجير سفن في حال عدم الدفع، فنحن نخلق سابقة خطيرة للغاية ستتكرر في مناطق أخرى من العالم، بما في ذلك هذه المنطقة".

وتابع روبيو قائلا - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن "الأمر في جوهره بسيط للغاية.. إيران تطالب بالحق الذي لا تملكه بموجب أي آلية قانونية قائمة في التحكم بحركة الملاحة عبر مضيق هرمز.. إن هناك مبدأ أساسي يتعلق بحرية الملاحة يتعرض للتهديد.. ولا يمكن السماح بحدوث ذلك".

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تبقى منفتحة على الخيار الدبلوماسي مع إيران، إلا أن طهران ليست جادة.. مشيرا إلى أن واشنطن تبقى منفتحة ومستعدة للمشاركة في مفاوضات ومناقشات إيجابية وبناءة، ولكن بشرط الإيفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها.

وأضاف أن "المشكلة التي نواجهها حاليا هي أنهم لا يأخذون المفاوضات على محمل الجد.. إذا كانوا جادين، فسنكون نحن كذلك أيضا.. وإذا لم يكونوا كذلك، فسنقوم بكل ماهو ضروري لحماية مصالحنا ومصالح حلفائنا".

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن مشاركته في هذا الاجتماع تهدف إلى إظهار التزام الولايات المتحدة بتعميق علاقاتها مع دول رابطة آسيان، والاستفادة من جميع الأدوات المتاحة في الحكومة لتعزيز هذه العلاقات.. مشيرا إلى أن هذا يتضمن المساعدات الخارجية، حيث ستقوم واشنطن بضخ استثمارات استراتيجية حكومية بقيمة 2.5 مليار دولار في منطقة جنوب شرق آسيا.

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مضيق هرمز منطقة الشرق الأوسط

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