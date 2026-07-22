روما يتحرك لضم مدافع تشيلسي.. و20 مليون يورو تحسم الصفقة

دخل نادي روما الإيطالي سباق التعاقد مع الفرنسي أكسل ديساي، مدافع تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل خروجه من حسابات النادي اللندني.

وذكر موقع فوت ميركاتو الفرنسي أن إدارة روما بدأت بالفعل خطواتها الأولى في الملف، بعدما تواصلت مع ممثلي اللاعب للاستفسار عن موقفه وإمكانية ضمه هذا الصيف.

وكان ديساي قد خرج من خطط تشيلسي منذ الموسم الماضي، بعدما فشل في إيجاد نادٍ جديد خلال سوق الانتقالات، ليقضي نحو ستة أشهر بعيدًا عن الفريق الأول، مكتفيًا بالتدريب مع فريق تحت 21 عامًا.

وفي يناير الماضي، انتقل المدافع الفرنسي إلى وست هام يونايتد على سبيل الإعارة، حيث نجح في تقديم مستويات جيدة على الصعيد الفردي، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لإنقاذ الفريق من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وأشار التقرير إلى أن تشيلسي لا يمانع رحيل ديساي بشكل نهائي، لكنه اشترط الحصول على 20 مليون يورو مقابل الموافقة على بيع اللاعب خلال الميركاتو الجاري.