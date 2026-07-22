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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شبحية ومتعددة المهام.. طائرات أمريكية تحلق في سماء إيران

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
محمد إبراهيم

في سماء إيران، تحلق المقاتلات والطائرات المسيرة الأمريكية ضمن تشكيلات قتالية متكاملة، تدعمها طائرات التزود بالوقود والاستطلاع والحرب الإلكترونية، لتنفيذ ضربات دقيقة تستهدف مواقع عسكرية ومنشآت استراتيجية وحيوية.

F 35

تعد المقاتلة الشبحية الأمريكية إف 35 متعددة المهام، من أبرز الطائرات المشاركة في العمليات الجوية فوق إيران، وتمتلك قدرات متقدمة على تنفيذ الضربات الدقيقة ضد مراكز القيادة ومنظومات الدفاع الجوي ومستودعات الصواريخ والمنشآت العسكرية الحساسة، كما تعمل منصة استخباراتية متطورة تجمع المعلومات وتحللها وتشاركها مع مختلف الوحدات القتالية، ويمكنها حمل ما يصل إلى تسعة أطنان من الذخائر.

F 35

F 22

ومن بين المقاتلات التي تشارك أيضا، الطائرة الشبحية (إف 22)، وهي إحدى أكثر المقاتلات الأمريكية تفوقا في مهام السيادة الجوية، وتتميز بقدرات عالية على التخفي عن الرادارات، وتحمل أسلحتها داخل حواضن داخلية للحفاظ على بصمتها الرادارية المنخفضة، كما تعتمد على رادارات متطورة قادرة على تتبع أهداف متعددة في وقت واحد.

F 22

F 15

وتأتي بعد ذلك المقاتلة (إف 15)، وهي مقاتلة تفوق جوي متعددة المهام، تتميز بأنظمة إلكترونية متقدمة، وقدرات عالية على المناورة والتسارع، إلى جانب قدرتها على حمل تشكيلة واسعة من الأسلحة، فضلا عن تعدد نسخها المخصصة لمهام قتالية مختلفة.

F 15

F 16

ورغم دخول مقاتلات الجيل الخامس الخدمة، ما زالت (إف 16) واحدة من أكثر الطائرات الأمريكية استخداما في العمليات القتالية، وتتميز بمرونتها التشغيلية وانخفاض تكاليف تشغيلها مقارنة بالمقاتلات الأحدث، إضافة إلى قدرتها على حمل تشكيلة واسعة من القنابل الذكية وصواريخ جو أرض وصواريخ جو جو، كما تؤدي مهام الإسناد الجوي القريب ومرافقة القاذفات والطائرات المقاتلة.

F 16

الاعتماد على طائرات التزود بالوقود

ووراء كل عملية جوية بعيدة المدى، تقف (طائرات التزود بالوقود)، التي تمنح المقاتلات القدرة على البقاء في الأجواء لساعات طويلة دون الحاجة إلى العودة إلى قواعدها، وتعتمد القوات الجوية الأمريكية بصورة رئيسية على طائرة (KC-135 ستراتوتانكر)، التي تمثل العمود الفقري لعمليات التزود بالوقود منذ عقود، إلى جانب (KC-46 بيجاسوس)، وهي الجيل الأحدث المزود بأنظمة رقمية متطورة وقدرات متقدمة في الاتصالات والدفاع الذاتي.

طائرات التزود بالوقود

أسطول متطور من الطائرات المسيرة             

وإلى جانب الطائرات المأهولة، تعتمد الولايات المتحدة على (أسطول متطور من الطائرات المسيرة)، التي تنفذ مهام الاستطلاع وجمع المعلومات والاستخبارات، إلى جانب الضربات الدقيقة، ومن أبرزها (إم كيو 9 ريبر)، القادرة على التحليق لأكثر من 25 ساعة متواصلة، وحمل صواريخ وقنابل موجهة بدقة عالية، إضافة إلى (إم كيو 1 سي جراي إيجل) المخصصة لمهام الاستطلاع والمراقبة المسلحة، و (آر كيو 4 جلوبال هوك)، إحدى أهم منصات الاستطلاع الاستراتيجي في العالم.

الطائرات المسيرة

في سماء إيران، تواصل المقاتلات الأمريكية تنفيذ عملياتها في إطار استراتيجية واشنطن لفرض الردع وتعزيز التفوق الجوي، لكن التجارب التاريخية تؤكد، أن الحروب، مهما بلغت حدتها. تنتهي على طاولة المفاوضات، لا في ساحات القتال. 

طائرات أمريكية تحلق فوق سماء إيران - صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
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