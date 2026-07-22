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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمر خيرت: الفن حرمني من قضاء وقت كافٍ مع أبنائي وأحفادى

عمر خيرت
عمر خيرت
يمنى عبد الظاهر

تحدث الموسيقار عمر خيرت، عن تأثير الموسيقى على حياته الشخصية، مؤكدًا أن نجاحه الفني جاء على حساب جزء كبير من حياته الاجتماعية، بسبب انشغاله المستمر بالفن.

وقال خيرت: «أخدت كل حاجة وكمان حياتي الاجتماعية، عندي أبناء و4 أحفاد الحمد لله.. بس عشان أقدر أعمل الفن اللي أنا بعمله ده مكنتش بقدر أكون معاهم كتير وكان لازم يشعروا بوجودي بس أنا كنت بحبهم جدًا وباخد بالي منهم من بعيد».

ويعد عمر خيرت واحدًا من أبرز الموسيقيين والمؤلفين الموسيقيين في مصر والعالم العربي، وقدّم على مدار مسيرته عشرات المقطوعات الموسيقية والموسيقى التصويرية التي ارتبطت بأعمال سينمائية ودرامية بارزة، كما يواصل إحياء حفلاته داخل مصر وخارجها، محافظًا على مكانته كأحد أهم رموز الموسيقى العربية المعاصرة.

الموسيقار عمر خيرت عمر خيرت الموسيقيين والمؤلفين تصريحات عمر خيرت

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