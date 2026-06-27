قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاتحاد النرويجي يُفاجئ الجميع: طن لحم خنزير يُرافق المنتخب إلى أمريكا
كندة علوش: بعد الأمومة أصبحت أكثر اهتمامًا بأسرتي من الفن
فيليب لام يطالب بتغيير تشكيل ألمانيا.. ويطالب بعودة «كيميتش» إلى وسط الملعب
مصطفى أبو زهرة: حسام حسن مستمر مع منتخب مصر.. و«صلاح» جاهز لمواجهة أستراليا
نتنياهو يعلن عزمه تشكيل حكومة موسعة.. وبن غفير يعارضها ويصف الاتفاق مع لبنان بـ«الخطأ الفادح»
حال تسجيله في مرمى بنما .. هاري كين يصبح الهداف التاريخي لإنجلترا بالمونديال
وظائف خالية بـ رواتب تصل إلى 20 ألف جنيه شهريا
إلى الـ 6000 جنيه .. ارتفاع جديد في أسعار الذهب بمصر
ارتفاع عدد ضحايا زلازل فنزويلا إلى 1430 قتيلاً
إنهاء أزمة المحذوفين من التموين على طاولة البرلمان غدا
مايكروسوفت ترفع أسعار منصات واشتراكات Xbox للمرة الثالثة خلال عام واحد
منتخب مصر يهزم المغرب في افتتاح مشواره بالبطولة العربية لكرة السلة للناشئين بتونس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مجدي يعقوب عن حفل عمر خيرت في رويال ألبرت هول: تكريم مستحق لفنان صنع وجدان الملايين

عمر خيرت
عمر خيرت
محمد البدوي

أعرب السير مجدي يعقوب عن اعتزازه بالمشاركة في الحفل التاريخي الذي أحياه الموسيقار عمر خيرت على مسرح "رويال ألبرت هول" في العاصمة البريطانية لندن، مؤكدًا أن وصوله إلى هذا الصرح الفني العالمي يعد تتويجًا مستحقًا لمسيرة حافلة بالإبداع والنجاحات.

 ذاكرة ووجدان الجمهور

وأشاد يعقوب خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" بالمكانة الفنية التي يتمتع بها عمر خيرت، مشيرًا إلى أن أعماله الموسيقية أصبحت جزءًا أصيلًا من ذاكرة ووجدان الجمهور في مصر والعالم العربي.

وأكد أن الوقوف على خشبة مسرح "رويال ألبرت هول" يمثل حلمًا لكبار الفنانين حول العالم، لما يحمله هذا المسرح من قيمة تاريخية وثقافية كبيرة، مضيفًا: "أنا محظوظ جدًا بوجودي هنا، ورويال ألبرت هول مكان له مكانة كبيرة جدًا، وكل الفنانين يتمنون الوقوف على هذا المسرح".

قدرة الفن المصري على الحضور

واعتبر يعقوب أن الحفل يعكس المكانة الرفيعة التي وصل إليها عمر خيرت، ويؤكد قدرة الفن المصري على الحضور في أبرز المحافل العالمية.

مجدي يعقوب السير مجدي يعقوب رويال ألبرت هول لندن عمر خيرت الموسيقار عمر خيرت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

1000 جنيه دفعة واحدة.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

وزير التربية والتعليم

بعد شائعة صعوبة عربي الثانوية العامة|التعليم تطمئن الطلاب: الأسئلة متوازنة

جروبات شاومينج

شاومينج: اخدنا امتحان عربي الثانوية العامة من الكنترول وهننشره الفجر|والتعليم: الأسئلة مؤمنة

الذهب

الذهب يعود للارتفاع مجددا.. والجرام يسجل 6606 جنيهات للشراء

الذهب

عيار 21 يفقد 210 جنيهات في أسبوع والجنيه الذهب يهبط إلى 46480 جنيهًا.. هل اقتربت فرصة الشراء؟

الذهب

1120 جنيها.. انخفاض سعر الجنيه الذهب في مصر

الصورة المفبركة

جروبات الغش تُفبرك محادثة لمستشار بالتعليم تزعم صعوبة امتحان عربي الثانوية العامة غداً|والوزارة تحذر

المعاشات

بعد قرار الـ 15%.. خطوات الاستعلام عن معاشات يوليو بالزيادة الجديدة إلكترونيًا

ترشيحاتنا

iPhone 18

تسريبات تكشف عن ترقية ضخمة في الذاكرة العشوائية لهاتفي «iPhone 18» و«iPhone 18e»

بوجيهات السيارة

وفر فلوسك .. كيف تنقذ بوجيهات السيارة من التلف؟

سامسونج

"سامسونج" تطلق هاتف "Galaxy A27" في أمريكا بسعر أعلى من "Galaxy A37"

بالصور

شاهد.. السيارة ‏مازدا مياتا 2026 بتحديثات جديدة

مازدا مياتا 2026
مازدا مياتا 2026
مازدا مياتا 2026

تموين الشرقية تضبط 2 طن دواجن وطيور مجمدة مجهولة المصدر في حملات رقابية .. صور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

إزالة 11 حالة تعد بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية بالشرقية .. صور

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

أسعار نيسان جوك المستعملة في مصر

نيسان جوك
نيسان جوك
نيسان جوك

فيديو

حنان سليمان

سبب عدم زواجها مجددًا والأمومة وكواليس «الضوء الشارد».. أبرز تصريحات حنان سليمان في أحدث ظهور |تقرير

ايمان عبد اللطيف

وش السعد عليا .. زوجة حسام حسن تحتفل بصعود المنتخب

ايمان عبد اللطيف

تغطية خاصة .. الحـ.رب تعود من جديد | ماذا يحدث ؟

ايمان عبد اللطيف

تغطية رياضية | لتحديد إصابته .. محمد صلاح يخضع للأشعة غدًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد