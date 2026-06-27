مجدي يعقوب عن حفل عمر خيرت في رويال ألبرت هول: تكريم مستحق لفنان صنع وجدان الملايين

أعرب السير مجدي يعقوب عن اعتزازه بالمشاركة في الحفل التاريخي الذي أحياه الموسيقار عمر خيرت على مسرح "رويال ألبرت هول" في العاصمة البريطانية لندن، مؤكدًا أن وصوله إلى هذا الصرح الفني العالمي يعد تتويجًا مستحقًا لمسيرة حافلة بالإبداع والنجاحات.

ذاكرة ووجدان الجمهور

وأشاد يعقوب خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" بالمكانة الفنية التي يتمتع بها عمر خيرت، مشيرًا إلى أن أعماله الموسيقية أصبحت جزءًا أصيلًا من ذاكرة ووجدان الجمهور في مصر والعالم العربي.

وأكد أن الوقوف على خشبة مسرح "رويال ألبرت هول" يمثل حلمًا لكبار الفنانين حول العالم، لما يحمله هذا المسرح من قيمة تاريخية وثقافية كبيرة، مضيفًا: "أنا محظوظ جدًا بوجودي هنا، ورويال ألبرت هول مكان له مكانة كبيرة جدًا، وكل الفنانين يتمنون الوقوف على هذا المسرح".

قدرة الفن المصري على الحضور

واعتبر يعقوب أن الحفل يعكس المكانة الرفيعة التي وصل إليها عمر خيرت، ويؤكد قدرة الفن المصري على الحضور في أبرز المحافل العالمية.