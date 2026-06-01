عمر خيرت يحيي حفلين متتاليين على المسرح الكبير بدار الأوبرا نهاية يونيو

أعلنت الصفحة الرسمية للموسيقار عمر خيرت عن إحياء حفلين موسيقيين يومي 28 و29 يونيو الجاري، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن سلسلة حفلاته في عام ٢٠٢٦.

ومن المقرر أن يقدم عمر خيرت خلال الأمسيتين باقة من أشهر مؤلفاته الموسيقية التي حققت نجاحًا كبيرًا على مدار مشواره الفني، وارتبطت بوجدان الجمهور، إلى جانب عدد من المقطوعات التي تعد من أبرز أعماله الموسيقية.

عمر خيرت

يُعد عمر خيرت من أشهر وألمع المؤلفين الموسيقيين في مصر، وله تجربة رائدة في تقديم شكل جديد من المؤلفات الموسيقية في مصر والشرق الأوسط.

وتتميز أعمال خيرت بالمزج بين الأنماط الموسيقية الشرقية مع الموسيقى الكلاسيكية والجاز، ليصنع بذلك مؤلفات فريدة تحظى بإعجاب واسع من مختلف الجماهير. هذا المزج بين الأنماط الموسيقية يجعل من عمر خيرت أحد أكثر المؤلفين الموسيقيين تأثيرًا في العصر الحديث.

بدأ عمر خيرت مسيرته المهنية كمؤلف للموسيقى التصويرية في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، من خلال أول أفلامه "ليلة القبض على فاطمة"، بطولة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة.

وعلى مدار أربعين عامًا، وضع عمر خيرت الموسيقى التصويرية لأكثر من 120 عملًا من أشهر الأفلام والمسلسلات التلفزيونية المصرية، كما قام أيضًا بالتأليف الموسيقي للعديد من العروض المسرحية والباليه والأوبريتات.

وعلى الصعيد الدولي، قدّم عمر خيرت عروضًا فنية في دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا مثل روسيا، سلوفينيا، إسبانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، السعودية، الإمارات، الكويت، عُمان، الأردن، البحرين، قطر، تونس، والمغرب وغيرها.