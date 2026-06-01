الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

هاني سلامة يكشف سبب غيابه عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية

تحدث الفنان هاني سلامة عن أسباب ابتعاده عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه يترقب عرض عملين جديدين، وهما فيلم «الحارس» ومسلسل «الذنب».

وأوضح سلامة خلال لقاء تليفزيوني أنه لم يعد مناسبًا له تقديم نفس الأدوار التي قدمها قبل نحو 25 عامًا، خاصة مع اقترابه من إكمال 30 عامًا في مشواره الفني، مؤكدًا أن الحفاظ على جودة الأعمال هو السبيل للاستمرار في تقدير الجمهور.

وأضاف أن تقديم عدد كبير من الأعمال في وقت قصير ليس هو الأهم، بل التركيز على جودة ما يُقدم، مشددًا على أن الجمهور العربي أصبح أكثر وعيًا وقدرة على تقييم الفنانين والتمييز بينهم.

وأشار إلى أنه يتبقى له أربعة أيام فقط للانتهاء من تصوير فيلم «الحارس»، بعد تأجيل بعض مشاهده في لبنان، كما كشف عن قرب عرض مسلسل «الذنب» عبر إحدى المنصات الرقمية.

أعمال هاني سلامة 

من جهة أخرى، قرر المخرج ياسر سامي تصوير فيلمه الجديد “الحارس” فى لبنان ووضع أيضا بلد جورجيا كبديل فى حالة تعثر التصوير فى لبنان. 

تدور أحداث فيلم الحارس في إطار من الغموض والإثارة حول التأثير السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي، والسعي إلى حل أحد ألغازه التي يتورط فيها مجموعة من الشباب.

والفيلم يقوم ببطولته هاني سلامة ومحمود ياسين جونيور ومرام علي وميرهان حسين وتأليف عمر عبدالحليم وإخراج ياسر سامي. 

