لتدمير هيمنة أبل.. لابتوب ثوري يتحدى MacBook بمعالج Nvidia الجديد

أشعلت شركة "نفيديا" (Nvidia) العالمية معركة كسر العظام في سوق أجهزة الكمبيوتر المحمولة فائقة النحافة؛ عقب الإعلان رسمياً عن إطلاق لابتوب جديد يمثل المنافس الشرس والمباشر لجهاز "MacBook Neo".

وأفاد تقرير تقني نشره موقع "9to5Mac" المتخصص في شؤون أبل، بأن الجهاز الجديد تم طرحه بسعر تنافسي يبدأ من 599 دولاراً فقط، مدعوم بأولى رقاقات نفيديا المخصصة للحواسب الشخصية لعام 2026، والتي صُممت هندسياً للإطاحة بمعالجات "Apple Silicon" واحتكارها الطويل لكفاءة الطاقة.

معمارية هندسية مبتكرة تلتهم معالجات أبل سيليكون

تستهدف نفيديا من خلال معالجها القائم على معمارية "ARM" المحدثة تقديم بديل حوسبي يتفوق على شرائح أبل من عائلة "M" في عقر دارها.

وتمنح هذه المعمارية المبتكرة اللابتوب الجديد القدرة على تشغيل نظام ويندوز بمرونة مطلقة، حيث نجح المهندسون في دمج وحدة معالجة رسومية خارقة مستوحاة من كروت الشاشة الشهيرة للشركة، مما يضمن معالجة الجرافيك والألعاب الثقيلة دون التسبب في إجهاد حراري أو الحاجة لأنظمة تبريد هوائية مزعجة.

ذكاء اصطناعي محلي يفجر قدرات حواسب الويندوز

تمنح الرقاقة الجديدة حواسب الويندوز قوة مرعبة في إدارة مهام المعالجة العصبية المستقلة (NPU) لعام 2026.

وحرص مصممو العتاد على تهيئة اللابتوب ليتكامل بسلاسة مع ميزات المساعد الذكي "Copilot" وتحرير الفيديوهات المعتمد على الذكاء الاصطناعي لحظياً ودون الحاجة للاتصال بخوادم السحاب الإلكترونية، مما يوفر سرعة استجابة مذهلة مع الحفاظ التام على سلامة الاستهلاك الكيميائي لخلايا البطارية لتصمد لأيام متواصلة.

بديل اقتصادي خارق يقلب موازين السوق المصرية والعربية

تفتح هذه القفزة السعرية عند حاجز الـ 599 دولاراً آفاقاً تسويقية واسعة ستغير خريطة مشتريات الحواسب المحمولة في مصر والشرق الأوسط.

ويرى خبراء التقنية أن السعر الاقتصادي مقارنة بأسعار أجهزة الماك بوك المرتفعة سيجعل هذا الجهاز الخيار الأول والذكي لقطاع عريض من الطلاب، والمبرمجين، وصناع المحتوى في السوق المحلية، الباحثين عن خفة الوزن والاعتمادية العالية في معالجة البيانات دون تكبد ميزانيات ضخمة.

ويبرهن الدخول الرسمي لشركة نفيديا إلى مضمار الحواسب الاستهلاكية المحمولة، على أن طفرة الذكاء الاصطناعي لعام 2026 قد أعادت صياغة موازين القوى وفككت التحالفات التقليدية؛ ومع بدء الطرح التجاري لهذا اللابتوب المنافس.

يبدو أن أبل ستكون مجبرة على مراجعة سياساتها السعرية وخططها الهندسية القادمة، ليبقى الابتكار المستمر والتسعير العادل هما المقوم الأساسي للاستحواذ على عقول وجيوب المستهلكين عالمياً ومحلياً.