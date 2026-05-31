تحالف سري بين «نفيديا» و«ماكروسوفت» لتطوير مُعالجات ثورية تُدمّر احتكار «إنتل»

بدأت شركة "نفيديا" (Nvidia) العالمية، بالتعاون مع عملاق البرمجيات "مايكروسوفت" (Microsoft)، في قيادة تحالف تكنولوجي سري وضخم لإعادة صياغة مستقبل صناعة أجهزة الكمبيوتر الشخصية>

وسلط تقرير اقتصادي نشره موقع "Axios" العالمي الضوء على خطة مشتركة تجمع الشركتين لتطوير معالجات جديدة تعتمد على معمارية "ARM" المتطورة، بهدف تشغيل الجيل القادم من حواسب الذكاء الاصطناعي الفائقة لشركات كبرى مثل "ديل" (Dell) وسلسلة أجهزة "سيرفيس" (Surface)، مما ينذر بإنهاء السيطرة التاريخية لشركة "إنتل" على هذا القطاع بحلول عام 2026.

معمارية هندسية مبتكرة تطيح بمعالجات إنتل التقليدية

تستهدف نفيديا من خلال هذه الشراكة العتادية نقل خبراتها الهائلة في رقاقات مراكز البيانات ومعالجة الرسوميات إلى الحواسب الاستهلاكية والمكتبية.

وحرص المهندسون على بناء معالجات فائقة القوة والسرعة تعتمد على رقاقات "ARM" الموفرة بشدة للطاقة، وهي خطوة استراتيجية مدعومة بالكامل من مايكروسوفت التي تسعى لتوفير بيئة تشغيل مثالية ومستقرة لنظام ويندوز تتفوق بها برمجياً على المعماريات التقليدية التي تقدمها إنتل وإيه إم دي (AMD).

إطلاق قدرات برمجية خارقة لحواسب Copilot+ PC

تمنح المعالجات المبتكرة من نفيديا قفزة مرعبة لوحدات المعالجة العصبية (NPU) المصممة خصيصاً لإدارة عمليات الذكاء الاصطناعي المحلية دون الحاجة للاتصال بالسحابة.

وتوضح المؤشرات الفنية لعام 2026 أن حواسب "Surface" القادمة وأجهزة "Dell" الرائدة ستكون قادرة على معالجة ملايين العمليات المعقدة في الثانية، مما يتيح تشغيل المساعد الذكي "Copilot" وميزات توليد الصور والترجمة الفورية لحظياً وبكفاءة تشغيلية مطلقة لا تجهد البطارية.

إعادة تشكيل خريطة أجهزة الكمبيوتر في مصر والعالم

تفتح هذه الشراكة الجريئة آفاقاً تجارية واعدة من شأنها تغيير خريطة المبيعات ومشتريات الشركات والمحترفين في السوق المصرية والشرق الأوسط.

ويرى خبراء الاقتصاد الرقمي أن دخول نفيديا بثقلها العتادي إلى عالم أجهزة الكمبيوتر المحمولة سيجبر المصنعين على خفض الأسعار وتقديم بدائل فائقة الأداء وعالية الاعتمادية تناسب الطلاب ومصممي الجرافيك والمبرمجين، وتدعم مشروعات التحول الرقمي الإقليمية لعام 2026.

يبرهن التحالف الاستراتيجي بين نفيديا ومايكروسوفت على أن طفرة الذكاء الاصطناعي قد غادرت غرف الخوادم العملاقة لتستقر بشكل نهائي داخل الحواسب الشخصية التي نستخدمها يومياً؛ ومع بدء الإنتاج الكمي لهذه المعالجات الجديدة.

يستعد سوق التكنولوجيا العالمي لزلزال حقيقي سيعيد رسم موازين القوى بين القلاع التكنولوجية الكبرى، ويحدد بشكل قاطع ملامح العصر الرقمي القادم.