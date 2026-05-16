قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ستارمر تحت الضغط.. مؤشرات أزمة سياسية تتصاعد داخل بريطانيا
أمير هشام: الأهلي يواجه منافسة على بنجديدة.. ولا تفاوض مع الدهشوري
سفير الجزائر في القاهرة : كرة القدم دائما تقرب بين الشعوب
رئيس الوزراء يجري جولة ميدانية لتفقد أعمال إعادة تطوير عدة مناطق بالقاهرة اليوم
هل الطواف في الطوابق العلوية مثل صحن الكعبة؟.. تعرف على الحكم والثواب
البرلمان يحسم مصير مد الدورة النقابية للمنظمات العمالية.. غدا
محمود حجازي: سألتزم الصمت من أجل ابني..وطليقتي لم تعطيني دعماً مالياً
مصرع شخص وإصابة 10 آخرين خلال حريق بمصنع أخشاب بولاية مين الأمريكية
فوز ضمك على الفيحاء 3-0.. تعادل التعاون و الرياض 1-1 بالدوري السعودي
مواقيت الصلاة في القاهرة ومدن ومحافظات مصر اليوم السبت 16مايو 2026
أمير هشام: مدير تعاقدات الأهلي يبدأ تسويق الرباعي الأجنبي المعار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعد إطلاق أدوات أمن سيبراني خارقة.. أسهم مايكروسوفت تحلق في بورصة ناسداك

مايكروسوفت
مايكروسوفت
احمد الشريف

سجلت أسهم شركة مايكروسوفت العالمية (NASDAQ: MSFT) ارتفاعاً ملحوظاً في بورصة "ناسداك" الأمريكية؛ مدفوعة بحالة من التفاؤل الشديد بين المستثمرين، عقب كشف الشركة عن حزمة من أدوات الأمن السيبراني المتطورة والمدعومة بـ الذكاء الاصطناعي، وهو ما عزز من القيمة السوقية للعملاق التكنولوجي وأكد ريادته لقطاع حماية البيانات الحوسبية.


أدوات حماية برمجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

أطلقت مايكروسوفت حلولاً أمنية فائقة القدرة تعتمد على الجيل الجديد من عقول الذكاء الاصطناعي التوليدي؛ بهدف مساعدة الشركات والمؤسسات الضخمة على التنبؤ بالهجمات السيبرانية المعقدة وصدها قبل حدوثها. 

وتميزت الأدوات الجديدة بقدرتها الفورية على تحليل ملايين البيانات والتهديدات الرقمية في أجزاء من الثانية، مما يقلل الاعتماد على العنصر البشري في كشف الثغرات، ويمنح منصة "أزور" السحابية (Azure) درعاً دفاعياً هو الأقوى في سوق التكنولوجيا لعام 2026.

تفاعل إيجابي للمستثمرين في وول ستريت

واستجابت أسواق المال ومحللو "وول ستريت" بشكل فوري وعاجل مع هذه الإعلانات التقنية، حيث تدفقت عمليات الشراء على سهم مايكروسوفت ليرتفع بلمح البصر محققاً مكاسب قوية تضاف إلى سجل الشركة المالي الحافل. 

ويرى خبراء الاستثمار أن قطاع الأمن السيبراني يمثل حالياً الدجاجة التي تبيض ذهباً لشركات التقنية، وأن نجاح مايكروسوفت في تأمين الخوادم والأنظمة؛ يضمن لها تدفقات مالية مستدامة وعقوداً حكومية طويلة الأجل ترفع من القيمة العادلة للسهم.

 

مستقبل واعد ومنافسة شرسة في التكنولوجيا

تخطط مايكروسوفت لدمج هذه البرمجيات الدفاعية ضمن كل حزم خدماتها الموجهة لقطاع الأعمال، مما يضيق الخناق على الشركات المتخصصة فقط في الحماية الأمنية. 

ويسهم هذا التوسع البرمجي في ترسيخ مكانة الشركة أمام منافسيها التقليديين مثل “جوجل” و"أبل"، حيث لم يعد الرهان مقتصراً على تقديم أنظمة تشغيل أو برامج مكتبية، بل تحول إلى توفير بيئة رقمية آمنة ومحصنة تماماً ضد جماعات الهاكرز والتهديدات السيبرانية الدولية.

ويبرهن الصعود الأخير لأسهم مايكروسوفت، على أن الابتكار التقني هو المحرك الأساسي لأداء الشركات في أسواق المال، ومع تزايد المخاطر الرقمية عالمياً؛ يبدو أن استثمار مايكروسوفت في "أمن المستقبل" سيظل صمام الأمان الذي يحمي بيانات المستخدمين، ويرتفع بأرباح المساهمين إلى مستويات قياسية جديدة.

مايكروسوفت الأمن السيبراني الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه دفعة واحدة.. انخفاض كبير يضرب سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة

1300 جنيه دفعة واحدة.. انخفاض كبير يضرب سعر الجنيه الذهب في مصر

محمود حجازي وطليقته رنا طارق

الحقيقة ظهرت أخيرًا.. رنا طارق تغادر إلى أمريكا مع نجلها بعد حكم قضائي

كسوف الشمس الكلي 2026

النهار هيقلب ليل .. موعد كسوف الشمس الكلي 2026 وأماكن رؤيته

ارشيفية

استدرجوه .. كواليس سرقة 1.4 مليون جنيه من سوداني في الهرم

رسميًا.. البحوث الفلكية تعلن موعد عيد الأضحى 2026

رسميًا.. إعلان موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 فلكيًا

لقطات من عقد قران ابنة إبراهيم حسن مدير منتخب مصر بمسجد الشرطة بالتجمع

لقطات من عقد قران ابنة إبراهيم حسن مدير منتخب مصر بمسجد الشرطة في التجمع

المدارس المصرية اليابانية

فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية “عربي ولغات ” ..الرابط والشروط

الكهرباء

مصر تقترب من تصدير الكهرباء لأوروبا عبر مشروعات الطاقة النظيفة

ترشيحاتنا

يوسف إبراهيم

يوسف إبراهيم يتأهل إلى نهائي بطولة سي آي بي العالمية لـ الاسكواش

عمر جابر

عمر جابر : الجائزة المادية حال التتويج بالكونفدرالية تحل أزمات الزمالك

محمد الخفيف

تعيين الخفيف مديرًا للعلاقات العامة والمراسم بالشباب والرياضة

بالصور

عادة شائعة بعد الأكل تسبب زيادة الوزن

عادة شائعة بعد الأكل تسبب زيادة الوزن
عادة شائعة بعد الأكل تسبب زيادة الوزن
عادة شائعة بعد الأكل تسبب زيادة الوزن

لتحسين الهضم والطاقة .. أطباء يكشفون أفضل وقت لتناول الفاكهة

أطباء يكشفون أفضل وقت لتناول الفاكهة
أطباء يكشفون أفضل وقت لتناول الفاكهة
أطباء يكشفون أفضل وقت لتناول الفاكهة

خلل غذائي.. هل الجوع ليلًا فتح شهية أم دليل على نقص عنصر معين؟

هل الجوع ليلًا دليل على نقص عنصر معين؟
هل الجوع ليلًا دليل على نقص عنصر معين؟
هل الجوع ليلًا دليل على نقص عنصر معين؟

ضعف الدورة الدموية خطر على صحتك.. 5 علامات في القدمين أو الساقين

5 علامات في القدم قد تشير لضعف الدورة الدموية
5 علامات في القدم قد تشير لضعف الدورة الدموية
5 علامات في القدم قد تشير لضعف الدورة الدموية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد