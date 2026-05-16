ستارمر تحت الضغط.. مؤشرات أزمة سياسية تتصاعد داخل بريطانيا

قال باباك أماميان، الكاتب والمحلل السياسي،  إن الأزمة التي يواجهها حزب العمال البريطاني لا تتعلق فقط برئيس الوزراء كير ستارمر، وإنما تمتد إلى طبيعة السياسات التي يتبناها الحزب وهويته السياسية، موضحا أن الجدل القائم حاليا داخل الحزب يدور حول ما إذا كانت المشكلة في القيادة أم في النهج السياسي نفسه.

وأضاف أماميان، خلال تصريحات مع الإعلامية أمل مضهج، على شاشة "القاهرة الإخبارية"،  أن هناك اقتناعا متزايدا بأن القيادة تمثل جزءا من الأزمة، إلا أن السياسات الحكومية الحالية تعد سببا رئيسيا في تراجع الشعبية، مشيرا إلى أن قضايا مثل العولمة أدت إلى انتقال الوظائف إلى الخارج، بينما ساهمت السياسات البيئية والطاقة المرتفعة التكلفة في زيادة الضغوط الاقتصادية على المواطنين، معتبرا أن بعض توجهات الحزب تعيد إلى الأذهان نماذج اقتصادية قديمة تقوم على تدخل الدولة بشكل واسع.

وأكد الكاتب والمحلل السياسي أن حزب العمال يعيش حالة ارتباك داخلي بشأن مستقبله السياسي، حيث يدعو بعض أعضائه إلى التحول أكثر نحو اليسار، بينما يرى آخرون ضرورة الاقتراب من سياسات الجناح اليميني، لافتا إلى أن هناك أيضا انقساما حول مستقبل ستارمر نفسه، إذ يعتبر فريق أن الأزمة تتعلق بضعف التواصل السياسي، بينما يرى آخرون أن جذور المشكلة تكمن في السياسات لا في طريقة تسويقها.

وأشار أماميان إلى أن الأزمة الحالية تعكس إشكالية أعمق تتعلق بفقدان الهوية السياسية للحزب الحاكم، خاصة مع تصاعد حالة عدم الرضا داخل النقابات العمالية التي تمثل القاعدة التاريخية لحزب العمال، معتبرا أن المشهد السياسي في بريطانيا وأوروبا عموما يشهد تحولات فكرية وسياسية كبيرة تزيد من تعقيد قدرة الأحزاب التقليدية على الحفاظ على توازنها الداخلي وشعبيتها الجماهيرية.

عادة شائعة بعد الأكل تسبب زيادة الوزن

