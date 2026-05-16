أمير هشام: الأهلي يواجه منافسة على بنجديدة.. ولا تفاوض مع الدهشوري

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك عددًا من العروض الأوروبية والخليجية للتعاقد مع المغربي سفيان بنجديدة مهاجم المغرب الفاسي والذي كان محل اهتمام كبير من النادي الأهلي.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti: الأهلي سيواجه منافسة شرسة على ضم بنجديدة، في ظل وجود اهتمام كبير من جانب عدة فرق خصوصا من السعودية، ولم يتم التفاوض على أي مبالغ مالية حتى الآن، لكن المهاجم المغربي لازال ضمن دائرة الترشيحات داخل الأهلي، كما أن هناك عدة أسماء آخرى على طاولة إدارة الكرة بالنادي.

وأضاف: البعض تحدث أيضا عن زكريا الدهشوري المحترف في ديبورتيفو لاكورنيا الإسباني، والذي لم يتم التفاوض معه حتى اللحظة من قريب أو بعيد.

وزاد: ربما تحدث مفاوضات مستقبلًا، لكن حتى اللحظة لم يتم التفاوض معه.