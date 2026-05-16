رئيس الوزراء يجري جولة ميدانية لتفقد أعمال إعادة تطوير عدة مناطق بالقاهرة اليوم

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، أعمال إعادة التطوير لعدد من المناطق في نطاق محافظة القاهرة.

تأتي زيارة رئيس الوزراء إلى المناطق المطورة في إطار متابعته لمشروعات إعادة تطوير مناطق القاهرة للوقف على نسب تنفيذ المشروعات.

الموقف التنفيذي وخطط التسليم والتشغيل لمشروعات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي وخطط التسليم والتشغيل لعددٍ من مشروعات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي اتصالاً بالحرص على مُتابعة موقف سير العمل في مشروعات قطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكذا موقف خطط التسليم والتشغيل لتلك المشروعات، وذلك في ضوء أهميتها في تحقيق أهداف التنمية العمرانية والتطوير الحضاري في مختلف ربوع الوطن.

الموقف التنفيذي لمشروعات مدينة العلمين الجديدة

وخلال الاجتماع، عرضت المهندسة راندة المنشاوي، الموقف التنفيذي للمشروعات بمدينة العلمين الجديدة، والذي عكس نسب تنفيذ مُتقدمة لمختلف المُكونات، بما في ذلك الأبراج الشاطئية؛ بمراحلها المختلفة، وأبراج مارينا تاورز، والبُحيرات الغربية، والداون تاون؛ بمرحلتيه، بالإضافة إلى نسب الإنجاز في المدينة التراثية والمباني التي تم تشغيلها، إلى جانب الموقف التنفيذي لعدة مشروعات سكنية بالمدينة تضم كمبوند مزارين، وسكن لكل المصريين، والإسكان المتميز، وسكن مصر، والحي اللاتيني.