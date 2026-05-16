يحذر أطباء التغذية من بعض العادات اليومية التي يمارسها كثير من الأشخاص بعد تناول الطعام مباشرة، مؤكدين أن بعضها قد يبطئ عملية حرق الدهون ويزيد فرص اكتساب الوزن مع الوقت دون ملاحظة واضحة.

وتعد قلة الحركة أو الاستلقاء مباشرة بعد الأكل من أكثر العادات المرتبطة بزيادة الوزن واضطرابات الهضم، خاصة مع تناول وجبات دسمة أو غنية بالسكريات والدهون.

لماذا يسبب الاستلقاء زيادة الوزن؟

يوضح الدكتور أحمد صبري خبير التغذية ونحت القوام من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن الجسم بعد تناول الطعام يبدأ في عملية الهضم وتحويل السعرات الحرارية إلى طاقة، لكن النوم أو الجلوس لفترات طويلة بعد الأكل يقللان من معدل حرق السعرات.

كما أن قلة الحركة بعد الوجبات قد تؤدي إلى تخزين جزء أكبر من الدهون داخل الجسم، خصوصًا مع الإفراط في تناول الطعام أو تناول العشاء في وقت متأخر.

أضرار النوم بعد الأكل مباشرة

لا يرتبط الأمر بزيادة الوزن فقط، بل قد يسبب النوم بعد الأكل مباشرة عددًا من المشكلات الصحية، منها:

* عسر الهضم

* الحموضة وارتجاع المريء

* الانتفاخ والغازات

* الشعور بالخمول والكسل

* اضطراب جودة النوم

ويؤكد الأطباء أن الاستلقاء يجعل أحماض المعدة ترتفع بسهولة نحو المريء، ما يزيد الشعور بالحرقان وعدم الراحة.

عادة أخرى تزيد الوزن بصمت

إلى جانب النوم بعد الأكل، يحذر المتخصصون من تناول الحلويات والمشروبات السكرية مباشرة بعد الوجبات الرئيسية، وهي عادة منتشرة لدى كثيرين.

فالسكر الزائد بعد وجبة مشبعة يرفع إجمالي السعرات الحرارية بشكل كبير، كما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر بالدم، ثم انخفاضه لاحقًا، ما يزيد الشعور بالجوع مرة أخرى.

هل المشي بعد الأكل مفيد؟

عادة شائعة بعد الأكل تسبب زيادة الوزن

يؤكد الأطباء أن المشي الخفيف بعد تناول الطعام من أفضل العادات الصحية، لأنه يساعد على:

* تحسين الهضم

* تنشيط الدورة الدموية

* تقليل ارتفاع السكر بالدم

* زيادة معدل حرق السعرات

* تقليل الشعور بالخمول

ويكفي المشي لمدة تتراوح بين 10 و20 دقيقة بعد الوجبة للحصول على فوائد ملحوظة.

أفضل عادات بعد تناول الطعام

ينصح خبراء التغذية ببعض الخطوات البسيطة للحفاظ على الوزن وتحسين الهضم بعد الأكل، منها:

* تجنب النوم لمدة ساعتين بعد الطعام

* المشي الخفيف أو الحركة البسيطة

* شرب الماء باعتدال

* تقليل الحلويات بعد الوجبات

* تناول العشاء مبكرًا

* تجنب الجلوس الطويل أمام الهاتف أو التلفزيون

متى يصبح الأمر خطيرًا؟

إذا كان الشخص يعاني باستمرار من زيادة الوزن السريعة أو الانتفاخ أو الحموضة المتكررة بعد الأكل، فقد يكون ذلك مؤشرًا على وجود عادات غذائية خاطئة تحتاج إلى تعديل.

كما ينصح الأطباء بضرورة الانتباه لنوعية الطعام والكميات، لأن بعض الأشخاص يركزون فقط على نوعية الأكل ويتجاهلون تأثير العادات اليومية المصاحبة له.