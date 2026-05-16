قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ظافر العابدين: صعود الفيلم العربي للعالمية يعود لقصص تخاطب العواطف الإنسانية
ستارمر تحت الضغط.. مؤشرات أزمة سياسية تتصاعد داخل بريطانيا
أمير هشام: الأهلي يواجه منافسة على بنجديدة.. ولا تفاوض مع الدهشوري
سفير الجزائر في القاهرة : كرة القدم دائما تقرب بين الشعوب
رئيس الوزراء يجري جولة ميدانية لتفقد أعمال إعادة تطوير عدة مناطق بالقاهرة اليوم
هل الطواف في الطوابق العلوية مثل صحن الكعبة؟.. تعرف على الحكم والثواب
البرلمان يحسم مصير مد الدورة النقابية للمنظمات العمالية.. غدا
محمود حجازي: سألتزم الصمت من أجل ابني..وطليقتي لم تعطيني دعماً مالياً
مصرع شخص وإصابة 10 آخرين خلال حريق بمصنع أخشاب بولاية مين الأمريكية
فوز ضمك على الفيحاء 3-0.. تعادل التعاون و الرياض 1-1 بالدوري السعودي
مواقيت الصلاة في القاهرة ومدن ومحافظات مصر اليوم السبت 16مايو 2026
أمير هشام: مدير تعاقدات الأهلي يبدأ تسويق الرباعي الأجنبي المعار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ظافر العابدين: صعود الفيلم العربي للعالمية يعود لقصص تخاطب العواطف الإنسانية

ظافر العابدين: صعود الفيلم العربي للعالمية تعود لاعتماده على قصص تخاطب العواطف الإنسانية
ظافر العابدين: صعود الفيلم العربي للعالمية تعود لاعتماده على قصص تخاطب العواطف الإنسانية
أوركيد سامي

وسط  حضور جماهيري مميز، وتحت عنوان "رهانات كبيرة، جماهير غفيرة! صعود الإنتاجات العربية التجارية"، قدمت استوديوهات MBC، بالتعاون مع مركز السينما العربية، وسوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي، ندوة تطرقت إلى أسباب صعود السينما العربية نحو العالمية، مسلطةً الضوء على المرحلة الجديدة من النضج التي تمر بها الإنتاجات العربية التجارية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 79 من مهرجان كان السينمائي.


وخلال  ندوة في مهرجان كان   في استوديوهات MBC، تحدث النجم ظافر العابدين حول كيفية نجاح وصول قصة الفيلم العربي إلى جمهور أجنبي رغم اختلاف الثقافة، حيث أوضح أن فيلم مثل "صوفيا" نجح لأنه قصة تخاطب وجدان المشاهدين وقال "الأمر منطقي بالنسبة لي. إنها قصة عن عائلة وما يمرون به مع أطفالهم. وهذا هو المهم، لأنني استطعت التواصل معها وجدانياً، وأي شخص على كوكب الأرض يمكنه التواصل معها عاطفياً. وأعتقد أن هذا هو الشيء الأكثر أهمية". 

مضيفاً، "يجب أن يشعر المشاهد بصدق الفيلم بالحديث عن المشاعر.. الأمر لا يتعلق بالبيع، بل يتعلق بإنشاء شيء جميل ومنطقي، ثم البناء من هناك". وحول إمكانية تكرار الأفلام العربية لنتائج ضخمة في شباك التذاكر مثلما حقق الجزء الرابع من Bad Boys، قال ظافر "أعتقد أن الأمر يعود إلى القصة. لأن فيلم 'Bad Boys 4' يتحدث عن ثقافة معينة وتم تقديمه بطريقة جيدة حقاً، سواء من حيث الكتابة، أو ترابط الشخصيات، ومن ثم صنع عرضاً سينمائياً مبهراً. لذا لديك كل هذه المكونات التي قُدمت بالطريقة الصحيحة والمثالية والنابعة من مكان مناسب جداً لهذا الفيلم. ومن ثم يُترجم ذلك إلى نجاح، لأن الجمهور يستطيع أن يتفاعل معه ويرى أن هناك شيئاً صُنع بشكل جيد للغاية وبصدق".


وأكدت الكاتبة والمخرجة هناء العمير، رئيسة مجلس إدارة جمعية السينما السعودية، أن هناك تحديات مازالت تواجه صناعة الفيلم "تحدٍ مع اللوجستيات، وتحدٍ مع التمثيل، والكثير من الأشياء التي يجب أن تضعها في اعتبارك أثناء التصوير. الشيء الجيد هو أن القصة أمامي، وهي قصة أريد أن أرويها مهما حدث. أنا أقاتل حتى النهاية حتى أتمكن من تحقيق ذلك".


وحول ضخامة الميزانيات للأفلام العربية مؤخراً، أوضحت سمر عقروق، المديرة التنفيذية لاستوديوهات MBC والمديرة العامة للإنتاج في مجموعة MBC، أن الأمر مختلف عن قبل، وقالت "أشعر أن ضخامة الإنتاج في الأفلام قد تصدرت العناوين، وأنا أتفهم ذلك لأن الميزانيات الضخمة تؤدي إلى طموحات كبيرة، وبالطبع تؤدي إلى توقعات كبيرة، مضيفة " الوضع قد تغير في استوديوهات MBC، لأننا في وضع أفضل اليوم عن قبل والحوار أكثر نضجاً، الأمر لا يتعلق بالميزانيات الضخمة، بل يتعلق بالميزانية الصحيحة".


وعن تغير عادات المشاهدة لدى الجمهور العربي أوضح طارق الإبراهيم، أن "ما يحدث حالياً مع الجمهور في المنطقة العربية، هو بالضبط ما يحدث حول العالم. أعني أن الناس بدأوا في البحث عن المحتوى الموجود على المنصات الرقمية - كما هو الحال في منصة "MBC شاهد"، وهم يبحثون عن الإنتاج عالي الجودة، بالإضافة بالطبع إلى أسلوب السرد القصصي الجيد، دائماً، يبحث الجمهور بكافة فئاته عن المحتوى المناسب، ويبحثون أيضاً عن التنوع الذي يستهدف جميع أنواع المشاهدين".

وشارك في الندوة التي أدارها علي جعفر (رئيس الأفلام والمسلسلات العالمية في استوديوهات MBC) كل من: سمر عقروق (المديرة التنفيذية لاستوديوهات MBC والمديرة العامة للإنتاج في مجموعة MBC)، وطارق الإبراهيم (المدير العام لـقناتي MBC1 وMBC دراما ومحتوى MBC شاهد)، وهناء العمير (كاتبة ومخرجة سعودية ورئيسة مجلس إدارة جمعية السينما السعودية)، ومحمد حفظي (شريك مؤسس في Film Clinic)، والنجم ظافر العابدين (ممثل وكاتب ومخرج)

ظافر العابدين اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه دفعة واحدة.. انخفاض كبير يضرب سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة

1300 جنيه دفعة واحدة.. انخفاض كبير يضرب سعر الجنيه الذهب في مصر

محمود حجازي وطليقته رنا طارق

الحقيقة ظهرت أخيرًا.. رنا طارق تغادر إلى أمريكا مع نجلها بعد حكم قضائي

كسوف الشمس الكلي 2026

النهار هيقلب ليل .. موعد كسوف الشمس الكلي 2026 وأماكن رؤيته

ارشيفية

استدرجوه .. كواليس سرقة 1.4 مليون جنيه من سوداني في الهرم

رسميًا.. البحوث الفلكية تعلن موعد عيد الأضحى 2026

رسميًا.. إعلان موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 فلكيًا

المدارس المصرية اليابانية

فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية “عربي ولغات ” ..الرابط والشروط

أرشيفية

تصل إلى 44 مئوية.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد

سعر الدولار اليوم الجمعة 15 مايو 2026

سعر الدولار اليوم الجمعة 15 مايو 2026

ترشيحاتنا

العملات البلاستيكية

هل اختفت العملات البلاستيكية من الأسواق؟.. التفاصيل الكاملة

البنك المركزي

البنك المركزي : بيع أذون خزانة بـ97.54 مليار جنيه| تفاصيل

خلال اللقاء

ميثاق الشركات الناشئة يدخل مصر من بوابة ضخمة مع كبرى الجهات .. تفاصيل مهمة

بالصور

عادة شائعة بعد الأكل تسبب زيادة الوزن

عادة شائعة بعد الأكل تسبب زيادة الوزن
عادة شائعة بعد الأكل تسبب زيادة الوزن
عادة شائعة بعد الأكل تسبب زيادة الوزن

لتحسين الهضم والطاقة .. أطباء يكشفون أفضل وقت لتناول الفاكهة

أطباء يكشفون أفضل وقت لتناول الفاكهة
أطباء يكشفون أفضل وقت لتناول الفاكهة
أطباء يكشفون أفضل وقت لتناول الفاكهة

خلل غذائي.. هل الجوع ليلًا فتح شهية أم دليل على نقص عنصر معين؟

هل الجوع ليلًا دليل على نقص عنصر معين؟
هل الجوع ليلًا دليل على نقص عنصر معين؟
هل الجوع ليلًا دليل على نقص عنصر معين؟

ضعف الدورة الدموية خطر على صحتك.. 5 علامات في القدمين أو الساقين

5 علامات في القدم قد تشير لضعف الدورة الدموية
5 علامات في القدم قد تشير لضعف الدورة الدموية
5 علامات في القدم قد تشير لضعف الدورة الدموية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد