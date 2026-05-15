مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة عن المدير الفني الجديد للأهلي

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي اسم المدرب الكرواتي كرونسلاف يورشيتش مدرب نادي بيراميدز، كأحد أفضل الحلول التدريبية الأجنبية المطروحة لقيادة النادي الأهلي في الفترة القادمة.

قال الإعلامي مهيب عبد الهادي عبر حسابه في موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "يورتيتش افضل الحلول للمدير الفني الأجنبي. للنادي الأهلي".

وأضاف أنه في حالة إنهاء التعاقد. مع بيراميدز ، اللي اعرفو احسن من اللي معرفوش.

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن أن ما يتردد بشأن توصل الأهلي لاتفاق رسمي مع المدرب يئس توروب لفسخ التعاقد حتى الآن غير صحيح.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مصدر: حتى الآن لا يوجد اتفاق رسمي بين الأهلي وتوروب لفسخ العقد كما يتردد، ولكن الأهلي لديه نية في منح المدرب ٦ شهور ولو رفض سيتم الانتظار لنهاية يونيه ومن ثم منحه ٣ شهور فقط".