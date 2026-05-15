جواو فيليكس: نسعى لإهداء جماهير النصر بطولتين هذا الموسم

أكد جواو فيليكس نجم النصر السعودي جاهزية فريقه للمواجهة المرتقبة أمام جامبا أوساكا بنهائي بطولة دوري أبطال أسيا 2، مشددًا على أن اللاعبين يدركون صعوبة اللقاء وأهمية المرحلة الحالية.

فيليكس: نطمح للتتويج وإسعاد الجماهير

وقال اللاعب البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نعرف جيدًا قوة المنافس، خاصة في وسط الملعب، لكننا عملنا بجد منذ بداية الموسم للوصول إلى هذه المرحلة، ونتمنى الفوز في المباراتين المقبلتين وتقديم البطولتين هدية لجماهير النصر".

رسالة خاصة لجماهير العالمي

ووجّه فيليكس رسالة لجماهير النصر، دعاهم خلالها لمواصلة الدعم والحضور في المدرجات، مؤكدًا أن مساندة الجماهير تمثل دافعًا كبيرًا للفريق في المباريات الحاسمة.

الألقاب أهم من الأرقام الفردية

وعن تقييم موسمه، أوضح فيليكس أن البطولات تبقى المعيار الحقيقي للنجاح، قائلًا إن الأداء الفردي لا يكتمل إلا بتحقيق الألقاب، مؤكدًا أن ما يقدمه الفريق هو نتيجة عمل جماعي متكامل.

تعليق على لقطة “الصدمة” أمام الهلال

كما علّق نجم النصر على الصورة المتداولة له عقب التعادل أمام الهلال السعودي، والتي ظهر خلالها ممسكًا برأسه، موضحًا أن الأمر لم يكن تعبيرًا عن الحزن، بل عن صدمة ضياع فرصة الاقتراب من لقب الدوري، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الفريق لا يزال يمتلك فرصة قوية لتحقيق بطولتين هذا الموسم.