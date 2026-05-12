قبل لقاء الهلال.. أول لقب يغازل كريستيانو رونالدو في السعودية

يستعد كريستيانو رونالدو أسطورة كرة القدم ونادي النصر السعودي لتحقيق أول ألقابه داخل المملكة العربية السعودية وذلك حينما يستضيف الغريم التقليدي الهلال ضمن منافسات بطولة دوري روشن.

وتتجه أنظار عشاق الكرة العربية والسعودية ، مساء اليوم الثلاثاء صوب ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض لمتابعة مباراة النصر أمام منافسه الهلال ، في ديربي استثنائي قد يحول مسار لقب الدوري السعودي للمحترفين في الأمتار الأخيرة من السباق.

وتحمل المواجهة طابع العداء التاريخي بين قطبي الرياض ، بجانب أن نتيجة الديربي قد تمنح النصر فرصة الاقتراب من منصة التتويج أو تعيد الهلال بقوة إلى المشهد وتُشعل الصراع حتى الجولة الأخيرة.

رونالدو يتطلع للقب الأول

ويسعى كريستيانو رونالدو لتحقيق الفوز رفقة النصر ليس فقط لإثبات الأفضلية على الغريم التقليدي ولكن للحفاظ على أول لقب للبرتغالي داخل المملكة.

وفشل رونالدو في تحقيق أي لقب محلي منذ انضمامه في 2022 لنادي النصر السعودي في خطوة تاريخة للمنطقة بأكملها.

وفي حال قيادة رونالدو، العالمي ، للفوز على الهلال سيقترب أكثر من أي وقت مضى للقب بطولة الدوري السعودي.

ويدخل النصر القمة متصدرا جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 82 نقطة متقدماً بفارق خمس نقاط عن الهلال صاحب الـ77 نقطة لكن الفريق الأزرق لا يزال يمتلك مباراة مؤجلة ما يجعل الحسابات معقدة والاحتمالات مفتوحة حتى اللحظات الأخيرة من الموسم.

الفوز بالنسبة للنصر يجعله يحسم اللقب إكلينيكا أما التعادل فإن المنافسة ستسمر حتى الجولة الأخيرة بينما الخسارة تعني ضياع اللقب لصالح الغريم.

موعد مباراة النصر والهلال

وتقام مباراة النصر والهلال اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة وتذاع عبر قناة ثمانية.