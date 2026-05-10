رافينيا يتفوق على رونالدو قبل الكلاسيكو.. أرقام مثيرة تدعم نجم برشلونة أمام ريال مدريد

يخوض النجم البرازيلي رافينيا مواجهة الكلاسيكو المرتقبة أمام ريال مدريد، مساء اليوم الأحد، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، وسط أرقام مميزة تمنحه دفعة قوية قبل اللقاء الحاسم في سباق لقب الدوري الإسباني.

ويأمل برشلونة في حسم لقب الليجا رسميًا خلال المباراة، في ظل اقترابه الكبير من التتويج هذا الموسم.

تفوق لافت على كريستيانو رونالدو

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن رافينيا يمتلك سجلًا مميزًا في مباريات الكلاسيكو يتفوق من خلاله على الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

ومنذ انضمامه إلى برشلونة، خاض رافينيا 12 مباراة أمام ريال مدريد، حقق خلالها الفوز في 8 مباريات مقابل 4 هزائم.

في المقابل، لعب رونالدو 30 مباراة كلاسيكو بقميص ريال مدريد بين عامي 2009 و2018، وحقق الفوز في 8 مباريات فقط، مقابل 8 تعادلات و14 خسارة.

برشلونة على أعتاب التتويج

ويدخل برشلونة مواجهة الجولة الـ35 من الليجا وهو بحاجة إلى نقطة واحدة فقط من أجل حسم لقب الدوري الإسباني رسميًا.

ويتصدر الفريق الكتالوني جدول الترتيب بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، قبل 4 جولات فقط من نهاية المسابقة، ما يجعل الكلاسيكو بمثابة فرصة ذهبية لإنهاء الصراع على اللقب.