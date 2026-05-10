تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة اليوم في الدوري الإسباني

يستضيف فريق برشلونة، بقيادة المدرب الألماني هانز فليك، نظيره ريال مدريد، بقيادة ألفارو أربيلوا، مساء الأحد، في قمة الجولة الخامسة والثلاثين من منافسات الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

ويدخل برشلونة اللقاء متصدرًا جدول الترتيب برصيد 88 نقطة، متقدمًا بفارق 11 نقطة كاملة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، ويكفي الفريق الكتالوني الحصول على نقطة واحدة فقط من أجل حسم لقب الدوري رسميًا والتتويج بالبطولة.

أما ريال مدريد فيسعى إلى تأجيل حسم اللقب ومحاولة تحقيق الفوز في مواجهة الكلاسيكو، مع ترقب موقف نجمه الأول كيليان مبابي، الذي لم يشارك بشكل كامل في التدريبات الأخيرة بسبب إصابته في عضلات الفخذ الخلفية، مما يجعل مشاركته في المباراة محل شك حتى اللحظات الأخيرة.

وفي المقابل، تأكدت جاهزية الحارس تيبو كورتوا للعودة إلى التشكيل الأساسي بعد تعافيه الكامل، بينما يواصل عدد من اللاعبين الغياب بسبب الإصابة، وعلى رأسهم داني كارفاخال ورودريغو وأردا غولر وفيرلان ميندي وإيدير ميليتاو.

كما تأكد غياب فيديريكو فالفيردي عن المواجهة، بعد تعرضه لإصابة في الرأس نتيجة احتكاك قوي مع زميله أوريلين تشواميني خلال إحدى الحصص التدريبية، وقد أعلن الجهاز الطبي أن اللاعب سيغيب لمدة تقارب أسبوعين.

ومن المتوقع أن يعتمد ريال مدريد على تشكيل هجومي

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، أنطونيو روديجر، دين هويسن، فران جارسيا.

خط الوسط: تشواميني، بيتاريتش، إبراهيم دياز، بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، جونزالو جارسيا.