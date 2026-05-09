الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توتر غير مسبوق يسبق الكلاسيكو.. بيريز يغيب وإلغاء اجتماع القمة بين ريال مدريد وبرشلونة

ريال مدريد وبرشلونة
تتجه الأنظار إلى مواجهة الكلاسيكو المرتقبة بين برشلونة وريال مدريد، المقرر إقامتها غدًا الأحد على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني، وسط أجواء مشحونة تعكس حدة التوتر بين الناديين.

بيريز يغيب عن الحضور في كامب نو

وكشفت صحيفة آس أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، قرر عدم السفر إلى مدينة برشلونة لحضور المباراة، في خطوة تعكس استمرار حالة التوتر بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة.

ويُعد غياب رئيس النادي الملكي عن واحدة من أبرز مباريات الموسم مؤشرًا واضحًا على تصاعد الخلافات الإدارية والإعلامية بين الناديين.

إلغاء الاجتماع التقليدي بين الإدارتين

كما تقرر عدم عقد الاجتماع المعتاد الذي يجمع أعضاء مجلسي إدارة ريال مدريد وبرشلونة قبل انطلاق المباراة، وهو ما يحدث عادة في مباريات الكلاسيكو لتبادل التحية والتنسيق التنظيمي.

ويأتي هذا القرار ليؤكد استمرار الفتور في العلاقات بين القطبين، في ظل أجواء متوترة امتدت خلال الأشهر الماضية.

خلفية التوتر وقضية نيجريرا

وترجع حدة الخلافات بين الناديين إلى سلسلة من الأزمات، أبرزها الجدل المستمر حول التحكيم وقضية نيجريرا، والتي زادت من حدة الحرب الإعلامية بين الطرفين وأثرت على العلاقة الرسمية بين الإدارتين.

سباق اللقب يقترب من الحسم

على الصعيد الرياضي، يدخل برشلونة المباراة وهو في صدارة جدول ترتيب الليجا، متقدمًا بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد، ويحتاج الفريق الكتالوني إلى نقطة واحدة فقط من أجل حسم لقب الدوري الإسباني رسميًا قبل 3 جولات من النهاية.

