غدا .. الكلاسيكو من أجل الليجا.. برشلونة يبحث عن التتويج وريال مدريد يقاتل للكبرياء

في العادة يلعب الكلاسيكو من أجل الهيبة وأحياناً يلعب من أجل اللقب لكن مواجهة برشلونة وريال مدريد مساء غدا الأحد على ملعب سبوتيفاي كامب نو تبدو مختلفة تماماً لأنها قد تتحول إلى واحدة من أكثر الليالي قسوة في تاريخ النادي الملكي وأكثرها رمزية في تاريخ غريمه الكتالوني.

هذه المرة لا يدخل برشلونة المباراة بحثاً عن انتصار عادي على خصمه التقليدي بل يدخلها وهو يحمل فرصة نادرة وهى حسم لقب الدوري الإسباني رسمياً أمام ريال مدريد نفسه.

ليس بعد ساعات ولا في جولة لاحقة بل في وجه المنافس التاريخي مباشرة وفي قلب كتالونيا وأمام مئات الملايين الذين سيتابعون النسخة الأكثر توتراً من الكلاسيكو خلال السنوات الأخيرة.

الكلاسيكو الذي قد يتحول إلى مراسم تتويج

قبل سنوات كانت مواجهات برشلونة وريال مدريد تعرِف موسم الكرة الإسبانية بالكامل أما الآن فإن مباراة الأحد قد تعرِف شكل المرحلة المقبلة في الليجا ويدخل برشلونة الجولة الـ35 متصدراً الترتيب برصيد 88 نقطة بفارق 11 نقطة كاملة عن ريال مدريد.

وبلغة الحسابات تبدو الأمور شبه محسومة بالفعل لكن كرة القدم لا تعترف فقط بالأرقام بل بالصور التي تبقى في الذاكرة.

ولهذا تحديداً يريد برشلونة أن تكون صورة تتويجه مرتبطة بريال مدريد نفسه وأن يسقط غريمه في كامب نو ثم يحتفل باللقب أمامه في مشهد سيظل عالقاً لسنوات طويلة داخل الذاكرة الكروية الإسبانية.

المواجهة هنا لم تعد مجرد 3 نقاط بل صراع على الرواية التي سيكتب بها هذا الموسم.

فليك غير برشلونة

منذ وصول المدرب الألماني هانزي فليك تبدل شكل برشلونة بصورة لافتة فالفريق لم يعد يعتمد فقط على الاستحواذ التقليدي أو الجماليات المعتادة بل أصبح أكثر شراسة ووضوحاً في التعامل مع المباريات الكبرى.

وعلى ملعبه تحديداً تحول برشلونة إلى ماكينة ضغط لا تمنح المنافس وقتاً للتفكير.

17 مباراة في الدوري على أرضه 17 انتصاراً مع معدل تهديفي مرعب وصل إلى 52 هدفاً مقابل 9 أهداف فقط استقبلتها شباكه.

لكن الأهم من الأرقام هو الإحساس الذي يفرضه برشلونة على خصومه فالفريق يلعب وكأنه يريد إنهاء المباراة مبكراً عبر ضغط متقدم واستحواذ خانق واستعادة سريعة للكرة.

ورغم الغياب المؤثر للموهبة الشابة لامين جمال بعد إصابته العضلية فإن برشلونة لا يزال يمتلك حلولاً هجومية متنوعة بوجود روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس وماركوس راشفورد وهي أسماء تمنح الفريق قدرة كبيرة على استغلال أي خلل دفاعي لدى ريال مدريد.

ريال مدريد.. موسم يقترب من النهاية الصامتة

في المقابل يصل ريال مدريد إلى برشلونة وهو يحمل شعوراً ثقيلاً بأن موسمه الكبير يتفكك في الأسابيع الأخيرة فالخروج الأوروبي أمام بايرن ميونيخ ترك أثراً واضحاً داخل الفريق كما أن الإصابات المتكررة ضربت المنظومة الدفاعية في توقيت بالغ الحساسية.

وفوق ذلك تحوم الشكوك حول جاهزية كيليان مبابي الذي يعاني إصابة عضلية قد تحرمه من الظهور في أهم مباريات الموسم.

ورغم ذلك لا يبدو ريال مدريد مستسلماً تماماً فالمدرب ألفارو أربيلوا حاول خلال الأسابيع الأخيرة إعادة تشكيل شخصية الفريق تكتيكياً عبر منح اللاعبين مرونة أكبر في التحول بين الدفاع والهجوم مع الاعتماد على 3 مدافعين أحياناً للخروج بالكرة بهدوء.

لكن الأزمة الحقيقية التي تواجه ريال مدريد تكمن في المساحات فبرشلونة يضغط بخط دفاع متقدم للغاية وهي مخاطرة قد تتحول إلى نقطة ضعف قاتلة إذا استغلها ريال مدريد بالشكل الصحيح.

وهنا يظهر اسم فينيسيوس جونيور باعتباره أخطر أسلحة الملكي فاللاعب البرازيلي يعيش فترة رائعة وسرعته الهائلة قد تكون السلاح المثالي لضرب دفاع برشلونة إذا نجح ريال مدريد في تمرير الكرات العمودية خلف الخطوط.

صراع فلسفتين

بعيداً عن النجوم والأسماء تبدو المباراة أشبه بصدام بين مدرستين مختلفتين تماماً في فهم كرة القدم .. برشلونة يريد السيطرة الكاملة على الإيقاع والاحتفاظ بالكرة لأطول فترة ممكنة وفرض الضغط المستمر على المنافس .. أما ريال مدريد فيبدو أكثر ميلاً للهدوء والصبر وانتظار اللحظة المناسبة للضرب بهجمة سريعة وحاسمة.

ولهذا قد يتحول الكلاسيكو إلى مباراة تكتيكية معقدة أكثر من كونه مواجهة مفتوحة تقليدية فكل فريق يعرف جيداً أن خطأً واحداً قد يحدد شكل الموسم بأكمله.

ذاكرة المواجهات تمنح برشلونة أفضلية نفسية

التاريخ القريب يمنح برشلونة دفعة إضافية قبل المواجهة فالفريق الكتالوني فاز في 4 من آخر 5 مباريات رسمية أمام ريال مدريد كما أنه لم يخسر على ملعبه أمام غريمه في الدوري منذ أكثر من عقد.

هذه الأفضلية لا تعني ضمان الانتصار لكنها تمنح لاعبي برشلونة شعوراً واضحاً بالتفوق النفسي خصوصاً مع الزخم الكبير الذي يعيشه الفريق بعد سلسلة من الانتصارات القوية محلياً.

أما ريال مدريد فيدخل اللقاء وهو يدرك أن خسارة جديدة لن تعني فقط الابتعاد رسمياً عن اللقب بل قد تعني أيضاً نهاية موسم كامل بلا الصورة التي كان يحلم بها جمهوره.