برشلونة يحدد قائد الفريق في الكلاسيكو أمام ريال مدريد

أعلن نادي برشلونة الإسباني، بقيادة المدرب الألماني هانز فليك، عن هوية اللاعب الذي سيرتدي شارة قيادة الفريق في مباراة الكلاسيكو المرتقبة أمام ريال مدريد ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويستضيف برشلونة نظيره ريال مدريد على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

وبحسب ما أوردته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن اللاعب بيدري سيحمل شارة القيادة خلال هذه المواجهة المهمة أمام الغريم التقليدي ريال مدريد.

وكان بيدري قد ارتدى شارة القيادة في ثلاث مباريات سابقة خلال الدوري الإسباني أمام سيلتا فيجو وخيتافي وأوساسونا، ونجح خلالها الفريق في تحقيق الفوز في جميع المباريات.



بيدري يحمل شارة القيادة في مواجهة الحسم بالدوري الإسباني

وأشارت الصحيفة إلى أن بيدري، رغم صغر سنه (23 عامًا)، يُعد قائدًا بالفطرة، كما يمتلك خبرة كبيرة في مباريات الكلاسيكو، حيث خاض 14 مواجهة سابقة أمام ريال مدريد.

وساهم اللاعب في تاريخ مواجهاته أمام الفريق الملكي بتسجيل هدفين وصناعة هدفين آخرين، كما سبق له التتويج على حساب ريال مدريد بلقب كأس الملك في الموسم الماضي، إضافة إلى تحقيق ثلاثة ألقاب في كأس السوبر الإسباني.

ويأمل برشلونة في حسم لقب الدوري الإسباني خلال هذه المباراة، حيث يكفيه الحصول على نقطة واحدة فقط للتتويج رسميًا بالبطولة أمام ريال مدريد.