رئيس سموحة: النادي يخوض كل المباريات بقوة لأنه يحترم تاريخه ونلعب بنفس القوة أمام الأهلي وكل الفرق

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط تصريحات محمد بلال رئيس نادي سموحة عبر حسابه علي مواقع التواصل الاجتماعي .

وقال محمد بلال : سموحة يخوض كل المباريات بقوة لأنه يحترم تاريخه ونلعب بنفس القوة أمام الأهلي وكل الفرق".

واضاف :"أحمد ميهوب حارس المرمى أصبح لاعبا بصفوف سموحة ولن يعود إلى بيراميدز".

- لم نرصد أي مكافآت خاصة للفوز على الزمالك

اعتمد مجلس إدارة نادي سموحة، تكليف الكابتن عاطف حنفي بمنصب المدير الرياضي لكرة القدم بالنادي، وذلك في إطار خطة تطوير المنظومة الرياضية، وتعزيز العمل المؤسسي داخل القطاع.



ويأتي هذا القرار استنادًا إلى الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها الكابتن "عاطف حنفي" كأحد أبناء النادي المخلصين، ورؤية مجلس الإدارة نحو بناء منظومة احترافية متكاملة، تدعم أهداف النادي على المدى القريب والبعيد.



وتمني مجلس الإدارة التوفيق في مهمته، مؤكدا على دعمه الكامل لتحقيق نقلة نوعية في قطاع كرة القدم بنادي سموحة.