سموحة عن لقطة ميهوب أمام الزمالك: نلعب لاسم النادي ولا يشغلنا بطل الدوري

أبدى الدكتور محمد بلال رئيس نادي سموحة، اندهاشه من الهجوم الذي يتعرض له أحمد ميهوب حارس مرمى الفريق الأول بسبب خروجه من مرماه في مباراة الزمالك التي أقيمت بالأمس على استاد برج العرب من أجل مساندة زملائه لتسجيل هدف التعادل.

وقال في تصريحات لبرنامج “لعبة والتانية” مع الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، إن هذا حق مشروع لأي لاعب أن يسعى للمساهمة مع فريق لتفادي الخسارة، مشيرا إلى اللاعبين أو مسؤولي النادي لايشغلهم من سيتوج بلقب الدوري في نهاية الموسم.

إستعدادات سموحة لمباراة بيراميدز

وأضاف أن الفريق سيخوض مواجهة بيراميدز في ختام المسابقه يوم 20 مايو الجاري، من اجل تحقيق نتيجة ايجابية هذا هى الهدف الذي يسعي اليه الجهاز الفني واللاعبين.



وقال إن نتائج الفريق في الدوري هذا الموسم مرضية لمجلس الإدارة وهو ما دفع المجلس لتجديد التعاقد مع أحمد عبد العزيز المدير الفني للفريق لمدة موسمين من أجل الحفاظ على استقرار الفريق، مؤكدا أن الموسم المقبل سيشهد طفرة على مستوى قطاع الناشئين عن طريق الاستعانه بخبراء أجانب.