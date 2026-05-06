سموحة: لم نرصد اي مكافآت خاصه للاعبين لتعطيل الزمالك

نفي ، الدكتور محمد بلال ، رئيس نادي سموحة ما تردد عن رصد مجلس الادارة مكافآت خاصه للاعبي الفريق، واكد في تصريحات لبرنامج لعبه والتانية مع الإعلامي كريم رمزي عبر اذاعة ميجا اف ام ، ان الفريق واجه الزمالك مثلما يواجه اي فريق في الدوري ، لافتا الي ان سموحة يلعب من اجل اسم النادي ، ولا يلتفت الي شائعات الرغبه في تعطيل الزمالك.

وقال بلال في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام ان نتايج الفريق في الدوري هذا الموسم مرضيه لمجلس الإدارة ، وهو ما دفع المجلس لتجديد التعاقد مع احمد عبد العزيز المدير الفني للفريق لمدة موسمين من اجل الحفاظ علي استقرار الفريق .

طفرة فى نادي سموحة

واكد ان الموسم المقبل سيشهد طفرة علي مستوي قطاع الناشئين عن طريق الاستعانه بخبراء اجانب.