بعد ساعات من لقاء الزمالك.. أحمد ميهوب حارس سموحة يتعرض لحادث مروري

تعرض أحمد ميهوب، حارس مرمى فريق سموحة، لحادث مروري بعد مباراته أمام الزمالك، والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة التتويج من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب أحمد ميهوب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "الحمد لله الذي نجاني".

فوز الزمالك على سموحة

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تحقيق الفوز على سموحة بهدف نظيف دون رد في القاء الذي جمع بينهما مساء أمس، الثلاثاء، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السادسة للمرحلة النهائية لحسم لقب الدوري الممتاز.

وشهدت الدقيقة 9 فرصة خطيرة لفريق سموحة عن طريق صامويل أمادي.

وظهر التحفظ الدفاعي لكلا الفريقين خوفاً من استقبال أي أهداف، وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول ضغطا هجوميا من لاعبي الزمالك من أجل إحراز هدف التقدم دون تشكيل خطورة حقيقية.

ونجح عدي الدباغ في إحراز هدف الزمالك في الدقيقة 61 بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء عن طريق خوان بيزيرا ليسدد الدباغ داخل الشباك.

بهذه النتيجة، يتربع الزمالك على عرض الدوري المصري برصيد 53 نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري لينتظر نقطة واحدة لحسم اللقب بصفة رسمية.