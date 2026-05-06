بعد الضربة الجديدة من فيفا.. 16 قضية تحاصر نادي الزمالك وتكشف فاتورة ثقيلة بالملايين

لم يعد خبر إيقاف القيد داخل نادي الزمالك مفاجئًا لكنه هذه المرة جاء محملا برقم صادم يعكس حجم الأزمة المتراكمة .. القرار الجديد من الاتحاد الدولي لكرة القدم دون الكشف عن الطرف صاحب الشكوى ليرفع عدد القضايا إلى 16 في مشهد يلخص سنوات من الالتزامات المؤجلة التي تحولت إلى أحكام واجبة التنفيذ.

الأزمة لم تعد مجرد نزاع هنا أو هناك بل أصبحت فاتورة مفتوحة تضم لاعبين ومدربين وأندية وكل رقم فيها يروي قصة تعاقد لم يغلق أو مستحقات لم تسدد في موعدها.

أرقام تكشف حجم الأزمة

عند تفكيك المشهد تظهر الأرقام كاشفة لحجم الضغوط التي تحاصر النادي فالقضايا الحالية لا تتوقف عند عددها بل تمتد إلى قيم مالية متراكمة تقدر بملايين الدولارات.

في مقدمة هذه الملفات تأتي مستحقات السنغالي إبراهيما نداي والتي تصل إلى نحو 1.6 مليون دولار لتعد الأكبر بين القضايا الحالية وتمثل عبئًا ضخمًا على خزينة النادي.

ويليها ملف التونسي فرجاني ساسي بحكم نهائي يُلزم الزمالك بسداد 505 آلاف دولار في واحدة من أبرز القضايا التي طال أمدها.

مستحقات الأجهزة الفنية

ولا تتوقف الأزمة عند اللاعبين إذ تمتد إلى الأجهزة الفنية حيث يطالب المدرب البرتغالي جوزيه جوميز بالحصول على 120 ألف دولار إلى جانب 60 ألف دولار لمساعديه الثلاثة.

كما يظهر اسم المدرب السويسري كريستيان جروس بمستحقات تُقدّر بـ133 ألف دولار في مؤشر واضح على تكرار أزمة تأخر الرواتب داخل النادي.

أندية على خط النزاع

الجزء الأكثر تعقيدًا في ملف القيد يتمثل في مستحقات الأندية الناتجة عن صفقات انتقال لم تُستكمل ماليًا وهو ما أدخل الزمالك في نزاعات دولية متعددة.

وتشمل هذه القضايا:

200 ألف يورو لصالح إستريلا دا أمادورا (صفقة شيكو بانزا)

170 ألف يورو لصالح شارلروا (عدي الدباغ)

250 ألف دولار لصالح نهضة الزمامرة (صلاح مصدق)

800 ألف دولار لصالح أوليكساندريا (خوان بيزيرا)

500 ألف دولار لصالح سانت إتيان (محمود بنتايك)

350 ألف دولار لصالح اتحاد طنجة (عبد الحميد معالي)

إضافة إلى 300 ألف دولار أخرى لصالح أوليكساندريا ليصل إجمالي مستحقات هذا الملف وحده إلى أكثر من مليون دولار.

فاتورة تتجاوز التوقعات

عند جمع هذه الأرقام تتضح الصورة بشكل أكثر دقة:

أكثر من 2.1 مليون دولار مستحقات للاعبين فقط

ما يقرب من 313 ألف دولار للأجهزة الفنية

ما يزيد عن 2.3 مليون دولار مستحقات أندية (بخلاف اليورو)

أي أن إجمالي الالتزامات يتجاوز حاجز 5 ملايين دولار بشكل تقريبي دون احتساب أي غرامات إضافية أو فوائد تأخير.

سباق مع الزمن

داخل نادي الزمالك لم يعد هناك رفاهية الوقت فالإدارة تتحرك على أكثر من مسار بين محاولات السداد المباشر والدخول في مفاوضات لتقسيط المستحقات أو تخفيضها.

التأثير الفني

ورغم أن الأرقام تبدو العنوان الأبرز فإن التأثير الحقيقي يظهر داخل الملعب ففريق بلا صفقات جديدة يعني فريقًا محدود الخيارات يواجه منافسين أكثر استقرارًا مثل النادي الأهلي الذي يملك مرونة أكبر في التحرك داخل سوق الانتقالات.