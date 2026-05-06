قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخيرا.. استخراج كعب العمل أون لاين| اتتبع الخطوات
مدبولي: توجيهات رئاسية بتغطية الاحتياجات من السلع الاستراتيجية لمدد كافية
رئيس الوزراء: نعمل على رفع إنتاجية البترول والغاز في مصر
رئيس الوزراء: المشهد السياسي في المنطقة متأرجح بين التهدئة والتصعيد
دليل شامل لفهم مشروع قانون الأسرة الجديد.. من الخطبة حتى الحضانة
رئيس الوزراء يوجه بضرورة التزام جميع الوزارات بإجراءات الترشيد الحكومي
أشرف زكي ولميس الحديدي وممدوح عباس يصلون لتوديع هاني شاكر
وزير الدفاع خلال لقائه بمقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية: تأمين حدود مصر مهمة لا تهاون فيها.. ونعمل بأقصى درجات اليقظة
أم تستغيث بوزير التعليم: امتحانات شهر أبريل "جت من كتاب خارجي" والإدارة خالفت التعليمات
وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها
بالحجز.. موعد التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026 سكن لكل المصريين 9
وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة للحفاظ على أمن مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد الضربة الجديدة من فيفا.. 16 قضية تحاصر نادي الزمالك وتكشف فاتورة ثقيلة بالملايين

الزمالك
الزمالك
محمود أحمد

لم يعد خبر إيقاف القيد داخل نادي الزمالك مفاجئًا لكنه هذه المرة جاء محملا برقم صادم يعكس حجم الأزمة المتراكمة .. القرار الجديد من الاتحاد الدولي لكرة القدم دون الكشف عن الطرف صاحب الشكوى ليرفع عدد القضايا إلى 16 في مشهد يلخص سنوات من الالتزامات المؤجلة التي تحولت إلى أحكام واجبة التنفيذ.

الأزمة لم تعد مجرد نزاع هنا أو هناك بل أصبحت فاتورة مفتوحة تضم لاعبين ومدربين وأندية وكل رقم فيها يروي قصة تعاقد لم يغلق أو مستحقات لم تسدد في موعدها.

أرقام تكشف حجم الأزمة

عند تفكيك المشهد تظهر الأرقام كاشفة لحجم الضغوط التي تحاصر النادي فالقضايا الحالية لا تتوقف عند عددها بل تمتد إلى قيم مالية متراكمة تقدر بملايين الدولارات.

في مقدمة هذه الملفات تأتي مستحقات السنغالي إبراهيما نداي والتي تصل إلى نحو 1.6 مليون دولار لتعد الأكبر بين القضايا الحالية وتمثل عبئًا ضخمًا على خزينة النادي.

ويليها ملف التونسي فرجاني ساسي بحكم نهائي يُلزم الزمالك بسداد 505 آلاف دولار في واحدة من أبرز القضايا التي طال أمدها.

مستحقات الأجهزة الفنية

ولا تتوقف الأزمة عند اللاعبين إذ تمتد إلى الأجهزة الفنية حيث يطالب المدرب البرتغالي جوزيه جوميز بالحصول على 120 ألف دولار إلى جانب 60 ألف دولار لمساعديه الثلاثة.

كما يظهر اسم المدرب السويسري كريستيان جروس بمستحقات تُقدّر بـ133 ألف دولار في مؤشر واضح على تكرار أزمة تأخر الرواتب داخل النادي.

أندية على خط النزاع

الجزء الأكثر تعقيدًا في ملف القيد يتمثل في مستحقات الأندية الناتجة عن صفقات انتقال لم تُستكمل ماليًا وهو ما أدخل الزمالك في نزاعات دولية متعددة.

وتشمل هذه القضايا:

200 ألف يورو لصالح إستريلا دا أمادورا (صفقة شيكو بانزا)

170 ألف يورو لصالح شارلروا (عدي الدباغ)

250 ألف دولار لصالح نهضة الزمامرة (صلاح مصدق)

800 ألف دولار لصالح أوليكساندريا (خوان بيزيرا)

500 ألف دولار لصالح سانت إتيان (محمود بنتايك)

350 ألف دولار لصالح اتحاد طنجة (عبد الحميد معالي)

إضافة إلى 300 ألف دولار أخرى لصالح أوليكساندريا ليصل إجمالي مستحقات هذا الملف وحده إلى أكثر من مليون دولار.

فاتورة تتجاوز التوقعات

عند جمع هذه الأرقام تتضح الصورة بشكل أكثر دقة:

أكثر من 2.1 مليون دولار مستحقات للاعبين فقط

ما يقرب من 313 ألف دولار للأجهزة الفنية

ما يزيد عن 2.3 مليون دولار مستحقات أندية (بخلاف اليورو)

أي أن إجمالي الالتزامات يتجاوز حاجز 5 ملايين دولار بشكل تقريبي دون احتساب أي غرامات إضافية أو فوائد تأخير.

سباق مع الزمن

داخل نادي الزمالك لم يعد هناك رفاهية الوقت فالإدارة تتحرك على أكثر من مسار بين محاولات السداد المباشر والدخول في مفاوضات لتقسيط المستحقات أو تخفيضها.

التأثير الفني

ورغم أن الأرقام تبدو العنوان الأبرز فإن التأثير الحقيقي يظهر داخل الملعب ففريق بلا صفقات جديدة يعني فريقًا محدود الخيارات يواجه منافسين أكثر استقرارًا مثل النادي الأهلي الذي يملك مرونة أكبر في التحرك داخل سوق الانتقالات.

الزمالك نادي الزمالك فرجاني ساسي الاتحاد الدولي لكرة القدم إبراهيما نداي جوزيه جوميز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميلوني

بعد انتشار صور «غرفة النوم».. «ميلوني» تحذِّر من كارثة رقمية تهدّد الجميع

إمام عاشور

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بخصوص إمام عاشور وحسين الشحات

فتحي سند

بعد الفوز علي سموحة.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة فماذا حدث؟

النجم هاني شاكر

قبل هاني شاكر.. حكايات مؤثرة لنجوم تأخر تشييع جنازاتهم في لحظات الوداع الأخيرة

د. شوقي علام

هل يجوز قطع صلة الرحم بسبب المشاكل العائلية؟ المفتي السابق يجيب

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الأربعاء

قفزة جديدة في أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يستغل تراجع أسعار الدولار والنفط ويصعد بقوة

الطواف حول الكعبة

لماذا نطوف حول الكعبة عكس عقارب الساعة؟.. اعرف الحكمة

سعر الدولار في البنوك صباح اليوم الأربعاء

تحركات جديدة في سعر الدولار صباح اليوم.. إلى أين وصل الآن؟

ترشيحاتنا

فيلم اوراق التاروت

انتهاء أزمة فيلم أوراق التاروت مع الرقابة

رامي صبري

رامي صبري وهشام عباس ومصطفى كامل يصلون لتوديع جثمان هاني شاكر.. صور

ريدلى سكوت

ريدلي سكوت: The Dog Stars قد يكون أفضل فيلم في مسيرتي

بالصور

وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية
وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية
وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة للحفاظ على أمن مصر

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية
وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية
وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

5 أعراض تظهر في الصباح قد تكشف إصابتك بـ السكر

5 أعراض تظهر في الصباح قد تكشف إصابتك بـ السكر
5 أعراض تظهر في الصباح قد تكشف إصابتك بـ السكر
5 أعراض تظهر في الصباح قد تكشف إصابتك بـ السكر

مش هتصدق تأثيره .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا؟

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة للحفاظ على أمن مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

المزيد