الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

انتصار في الملعب وأزمة خارج الخطوط.. فيفا يوقف قيد الزمالك بعد الفوز على سموحة

انتصار في الملعب وأزمة خارج الخطوط.. فيفا يوقف قيد نادي الزمالك بعد الفوز على سموحة
انتصار في الملعب وأزمة خارج الخطوط.. فيفا يوقف قيد نادي الزمالك بعد الفوز على سموحة
ولاء عادل

تحولت أجواء الفرح داخل نادي الزمالك سريعًا إلى حالة من القلق، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف قيد الفريق لمدة ثلاث فترات انتقالات، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على فوزه المهم أمام سموحة في الدوري.
وجاء القرار عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي دون الكشف عن تفاصيل إضافية، سواء بشأن طبيعة القضية أو الجهة التي تقدمت بالشكوى، ما زاد من حالة الغموض داخل أروقة النادي.

تراكم القضايا يصل إلى 16 ملفًا

بهذا القرار، يرتفع عدد القضايا المرتبطة بإيقاف القيد إلى 16 قضية، وهو رقم يعكس حجم التحديات الإدارية والمالية التي يواجهها الزمالك في الفترة الأخيرة.
وتتنوع هذه القضايا بين مستحقات مالية متأخرة لمدربين ولاعبين سابقين، بالإضافة إلى نزاعات تعاقدية مع أندية خارجية، ما يضع الإدارة تحت ضغط متواصل لإنهاء هذه الملفات.

أسماء وأندية في دائرة النزاع

تشمل القضايا مستحقات للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز، والمدير الفني الأسبق كريستيان جروس، إلى جانب اللاعب التونسي فرجاني ساسي.

كما تمتد النزاعات إلى عدة أندية، من بينها إستريلا دا أمادورا وشارلروا ونهضة الزمامرة، بالإضافة إلى أندية أخرى في أوروبا وشمال إفريقيا، ما يعكس تشابك الملفات على المستوى الدولي.

 تناقض بين النتائج والأزمات

يأتي هذا التصعيد الإداري في وقت يحقق فيه الفريق نتائج إيجابية على أرض الملعب، وهو ما يخلق حالة من التناقض بين الأداء الفني والاستقرار الإداري.
وقد تؤثر عقوبة إيقاف القيد بشكل مباشر على قدرة النادي في تدعيم صفوفه خلال الفترات المقبلة، خاصة إذا استمرت الأزمة دون حلول سريعة.

الحلول الممكنة لإنهاء الأزمة

يبقى رفع عقوبة إيقاف القيد مرهونًا بعدة خطوات، أبرزها:

  • سداد المستحقات المالية المتأخرة
  • التوصل إلى تسويات قانونية مع الأطراف المعنية
  • الالتزام بلوائح فيفا

وهو ما يتطلب تحركًا عاجلًا من إدارة النادي لتجنب مزيد من العقوبات.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا؟
