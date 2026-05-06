خدمات المحمول بين خفض الباقات وزيادة الأسعار.. إيه الحكاية؟

تشهد سوق الاتصالات في مصر تحولًا لافتًا بعد فترة من الجدل حول احتمالات زيادة أسعار خدمات المحمول، حيث بدأت تتضح ملامح توجه تنظيمي يجمع بين تقديم خيارات أرخص للمستخدمين وإقرار زيادات محدودة على بعض الخدمات، في إطار موازنة دقيقة بين تكلفة الخدمة وجودتها.

من الشائعات إلى القرارات المنظمة

خلال الأيام الماضية، انتشرت أنباء عن زيادات مرتقبة في أسعار خدمات المحمول، ما أثار حالة من القلق بين المستخدمين.

إلا أن المشهد تطور لاحقًا مع تدخل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي وجّه شركات الاتصالات نحو تنفيذ حزمة إجراءات جديدة تشمل باقات مخفضة وتحريكًا جزئيًا للأسعار.

باقات اقتصادية لدعم المستخدمين

في خطوة تستهدف تعزيز الشمول الرقمي، تم طرح باقات جديدة بأسعار أقل من السابق، من أبرزها:

باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيهًا بدلًا من 210 جنيهات كحد أدنى سابق.

بدلًا من 210 جنيهات كحد أدنى سابق. باقة محمول بسعر 5 جنيهات مقارنة بـ13 جنيهًا سابقًا.

وتُعد هذه الخطوة محاولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الاتصالات، خاصة بين الفئات ذات الدخل المحدود.

إتاحة مجانية للمواقع الحيوية

ضمن الإجراءات الجديدة، تم إقرار إتاحة:

المواقع الحكومية

المنصات التعليمية

بشكل مجاني عبر الإنترنت الأرضي والمحمول، حتى في حالة انتهاء الباقة، في خطوة تدعم الوصول المستمر للخدمات الأساسية.

تحريك محدود للأسعار دون المساس بالخدمات الأساسية

بالتوازي مع الباقات الجديدة، تم إقرار زيادات على بعض الخدمات بنسبة تتراوح بين 9% و15%، مع الحفاظ على ثبات عدة عناصر رئيسية:

أسعار دقائق المكالمات

كروت الشحن

رسوم المحافظ الإلكترونية.

ما يشير إلى توجه لتقليل تأثير الزيادات على الاستخدام اليومي للمواطنين.

كروت الفكة تحت المجهر

تظل كروت الشحن الصغيرة من أكثر العناصر حساسية في السوق، نظرًا لاعتماد شريحة كبيرة من المستخدمين عليها.

وتُظهر الأسعار الحالية فجوة واضحة بين القيمة المدفوعة والرصيد الفعلي، وهو ما يجعل أي تغييرات مستقبلية محل متابعة دقيقة.

تكلفة الإنترنت الأرضي تواصل الارتفاع

تعكس أسعار باقات الإنترنت الحالية حجم الضغوط التي يتحملها المستخدم، حيث تصل بعض الباقات إلى مستويات مرتفعة، خاصة مع زيادة استهلاك البيانات في المنازل.

تحديات تضغط على شركات الاتصالات

تواجه شركات مثل فودافون وأورنج ووي وإي آند ضغوطًا متزايدة نتيجة:

ارتفاع أسعار الطاقة والوقود.

زيادة تكاليف تشغيل الشبكات.

ارتفاع أسعار الأجهزة والمكونات الإلكترونية.

التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد العالمية.

ما دفعها للمطالبة بإعادة النظر في تسعير بعض الخدمات.

نمو الاستخدام يفرض واقعًا جديدًا

تشير البيانات إلى زيادة ملحوظة في استهلاك الإنترنت، خاصة الأرضي، بنسبة تصل إلى 36% خلال عام، وهو ما يعكس الضغط المتزايد على الشبكات والحاجة إلى استثمارات مستمرة.

محاولة لتحقيق التوازن

تسعى الجهات التنظيمية من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق معادلة صعبة تقوم على: