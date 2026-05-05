من المطبخ إلى الدماغ.. كيف تؤثر بعض الأطعمة على تركيزك وقدراتك الذهنية؟

تتزايد التحذيرات الطبية من مخاطر الأطعمة المصنعة، التي لم تعد تقتصر آثارها على زيادة الوزن أو أمراض القلب فقط، بل امتدت—وفق دراسات حديثة—لتشمل صحة الدماغ ووظائفه الحيوية. وتشير أبحاث جديدة إلى أن ما نتناوله يوميًا قد يكون له دور مباشر في مستوى تركيزنا وكفاءتنا الذهنية.

نظرة على الدراسة

في محاولة لفهم العلاقة بين النظام الغذائي وصحة الدماغ، أجرى باحثون في أستراليا دراسة شملت نحو 2200 شخص من البالغين في منتصف العمر. وتركّزت الدراسة على تحليل تأثير الأطعمة فائقة المعالجة على الأداء الإدراكي، وفقًا لصحيفة الديلي ميل البريطانية.

وتُصنّف هذه الأطعمة بأنها تلك التي تحتوي على مكونات صناعية متعددة أو مواد لا تُستخدم عادة في الطهي المنزلي.

ماذا كشفت النتائج؟

أظهرت الدراسة مجموعة من المؤشرات اللافتة:

الأشخاص الذين يكثرون من تناول الأطعمة فائقة المعالجة يعانون من تراجع في الانتباه وضعف في التركيز .

. زيادة استهلاك هذه الأطعمة بنسبة 10% فقط ترتبط بـ: انخفاض ملحوظ في كفاءة الأداء الذهني. ارتفاع احتمالات الإصابة بالخرف على المدى الطويل.



وأوضحت الباحثة الرئيسية، الدكتورة باربرا كاردوسو، أن هذه التأثيرات يمكن رصدها بوضوح من خلال اختبارات تقيس سرعة الاستجابة الذهنية والانتباه.

تفسيرات محتملة للتأثير

رغم أن العلاقة السببية لم تُحسم بشكل نهائي، فإن الباحثين يرجّحون عدة عوامل قد تفسر هذه النتائج، منها:

فقدان القيمة الغذائية للأطعمة نتيجة المعالجة الصناعية المكثفة.

احتواء هذه المنتجات على مركبات كيميائية قد تؤثر سلبًا على الدماغ، مثل: الأكريلاميد الناتج عن طهي النشويات بدرجات حرارة عالية. مواد مثل الفثالات والبيسفينولات التي قد تتسرّب أثناء التصنيع، وتؤثر على الأوعية الدموية الدقيقة في الدماغ.



ارتباطها بأمراض مزمنة

لا تقف مخاطر هذه الأطعمة عند حدود التأثير المباشر على الدماغ، بل تمتد لتشمل أمراضًا مزمنة مثل:

السمنة

ارتفاع ضغط الدم

السكري

وهي بدورها عوامل تزيد من احتمالية الإصابة بالخرف وتدهور القدرات العقلية.

انتشار واسع في الأنظمة الغذائية

تشير الإحصاءات إلى انتشار كبير لاستهلاك هذه الأطعمة:

تمثل أكثر من نصف السعرات الحرارية لدى البالغين في الولايات المتحدة.

ترتفع نسبتها بشكل أكبر بين الأطفال.

في أستراليا، تصل إلى نحو 41% من إجمالي الاستهلاك الغذائي.

أمثلة شائعة

من أبرز الأطعمة فائقة المعالجة التي يعتمد عليها كثيرون يوميًا:

الحلويات الصناعية

المشروبات الغازية والمحلّاة

الوجبات الخفيفة المالحة

اللحوم المصنعة

الوجبات الجاهزة

هل هناك داعٍ للقلق؟

يشير الباحثون إلى أن الدراسة قائمة على الملاحظة، ما يعني أنها لا تثبت بشكل قاطع أن هذه الأطعمة هي السبب المباشر في ضعف التركيز، لكنها تبرز علاقة قوية تستحق الانتباه.

كما أن مفهوم "الأطعمة فائقة المعالجة" لا يزال واسعًا، وقد تختلف درجة تأثير كل نوع منها.

نصائح للوقاية

لتقليل المخاطر المحتملة، ينصح الخبراء بـ: