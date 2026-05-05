قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليفربول على مفترق طرق.. عرض أوروبي يُربك حسابات آرني سلوت
لا طلاق مبكر | قانون الأسرة يضع ضوابط صارمة للانفصال قبل 3 سنوات زواج.. تعرف عليها
براءة ضاعت في لحظة غفلة.. نهاية مأساوية لطفلة داخل ترعة بالخزندارية في سوهاج
الأزهر: يجوز قتل الكلب العقور الذي يؤذي الناس ويهاجمهم
الصحة العالمية: إجلاء حالتين من سفينة سياحية بعد تسجيل إصابات بفيروس هانتا
أبو العينين خلال الجلسة العامة: نحتاج لثورة تشريعية تحفيزية لتحسين بيئة الاستثمار لخفض عجز الموازنة
بعد أنباء عودته.. أرقام حسام البدري في 3 ولايات سابقة مع الأهلي
أبوالعينين: مصر نجحت رغم التحديات الدولية في الحفاظ على شبكة الحماية الاجتماعية
استقرار حالتهن.. وكيل تعليم الجيزة يزور الطالبات المصابات بضيق تنفس بسبب حريق محل
صرخة طفلة تسقط حلاق جهينة.. 15 عامًا سجنًا مشددًا عقابًا على جريمة داخل صالون بسوهاج
مصر تدين استهداف مطار الخرطوم الدولي والتصعيد الإقليمي المتصل بالأزمة السودانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

من المطبخ إلى الدماغ.. كيف تؤثر بعض الأطعمة على تركيزك وقدراتك الذهنية؟

من المطبخ إلى الدماغ: كيف تؤثر بعض الأطعمة على تركيزك وقدراتك الذهنية؟
من المطبخ إلى الدماغ: كيف تؤثر بعض الأطعمة على تركيزك وقدراتك الذهنية؟
ولاء عادل

تتزايد التحذيرات الطبية من مخاطر الأطعمة المصنعة، التي لم تعد تقتصر آثارها على زيادة الوزن أو أمراض القلب فقط، بل امتدت—وفق دراسات حديثة—لتشمل صحة الدماغ ووظائفه الحيوية. وتشير أبحاث جديدة إلى أن ما نتناوله يوميًا قد يكون له دور مباشر في مستوى تركيزنا وكفاءتنا الذهنية.

نظرة على الدراسة

في محاولة لفهم العلاقة بين النظام الغذائي وصحة الدماغ، أجرى باحثون في أستراليا دراسة شملت نحو 2200 شخص من البالغين في منتصف العمر. وتركّزت الدراسة على تحليل تأثير الأطعمة فائقة المعالجة على الأداء الإدراكي، وفقًا لصحيفة الديلي ميل البريطانية.

وتُصنّف هذه الأطعمة بأنها تلك التي تحتوي على مكونات صناعية متعددة أو مواد لا تُستخدم عادة في الطهي المنزلي.

ماذا كشفت النتائج؟

أظهرت الدراسة مجموعة من المؤشرات اللافتة:

  • الأشخاص الذين يكثرون من تناول الأطعمة فائقة المعالجة يعانون من تراجع في الانتباه وضعف في التركيز.
  • زيادة استهلاك هذه الأطعمة بنسبة 10% فقط ترتبط بـ:
    • انخفاض ملحوظ في كفاءة الأداء الذهني.
    • ارتفاع احتمالات الإصابة بالخرف على المدى الطويل.

وأوضحت الباحثة الرئيسية، الدكتورة باربرا كاردوسو، أن هذه التأثيرات يمكن رصدها بوضوح من خلال اختبارات تقيس سرعة الاستجابة الذهنية والانتباه.

تفسيرات محتملة للتأثير

رغم أن العلاقة السببية لم تُحسم بشكل نهائي، فإن الباحثين يرجّحون عدة عوامل قد تفسر هذه النتائج، منها:

  • فقدان القيمة الغذائية للأطعمة نتيجة المعالجة الصناعية المكثفة.
  • احتواء هذه المنتجات على مركبات كيميائية قد تؤثر سلبًا على الدماغ، مثل:
    • الأكريلاميد الناتج عن طهي النشويات بدرجات حرارة عالية.
    • مواد مثل الفثالات والبيسفينولات التي قد تتسرّب أثناء التصنيع، وتؤثر على الأوعية الدموية الدقيقة في الدماغ.

ارتباطها بأمراض مزمنة

لا تقف مخاطر هذه الأطعمة عند حدود التأثير المباشر على الدماغ، بل تمتد لتشمل أمراضًا مزمنة مثل:

  • السمنة
  • ارتفاع ضغط الدم
  • السكري

وهي بدورها عوامل تزيد من احتمالية الإصابة بالخرف وتدهور القدرات العقلية.

انتشار واسع في الأنظمة الغذائية

تشير الإحصاءات إلى انتشار كبير لاستهلاك هذه الأطعمة:

  • تمثل أكثر من نصف السعرات الحرارية لدى البالغين في الولايات المتحدة.
  • ترتفع نسبتها بشكل أكبر بين الأطفال.
  • في أستراليا، تصل إلى نحو 41% من إجمالي الاستهلاك الغذائي.

أمثلة شائعة

من أبرز الأطعمة فائقة المعالجة التي يعتمد عليها كثيرون يوميًا:

  • الحلويات الصناعية
  • المشروبات الغازية والمحلّاة
  • الوجبات الخفيفة المالحة
  • اللحوم المصنعة
  • الوجبات الجاهزة

هل هناك داعٍ للقلق؟

يشير الباحثون إلى أن الدراسة قائمة على الملاحظة، ما يعني أنها لا تثبت بشكل قاطع أن هذه الأطعمة هي السبب المباشر في ضعف التركيز، لكنها تبرز علاقة قوية تستحق الانتباه.

كما أن مفهوم "الأطعمة فائقة المعالجة" لا يزال واسعًا، وقد تختلف درجة تأثير كل نوع منها.

نصائح للوقاية

لتقليل المخاطر المحتملة، ينصح الخبراء بـ:

  • الحد من استهلاك الأطعمة المصنعة قدر الإمكان.
  • الاعتماد على الأغذية الطبيعية والطازجة.
  • الحفاظ على نظام غذائي متوازن يدعم صحة الدماغ.
الأطعمة التركيز الدماغ القدرات الذهنية الأطعمة المصنعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

نزل 640 جنيها .. انخفاض حاد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

مدبولي

قبل عيد الأضحى.. الحكومة تزف بشرى للموظفين بشأن مرتبات مايو وهذا موعد الزيادة الجديدة

إنستاباي

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

الإسماعيلي

رشق بالحجارة وكسر الزجاج.. تفاصيل تعرض حافلة الإسماعيلي لهجوم من الجماهير

شيرين

ربع مليون جنيه للصف الأول.. أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب تشعل الجدل

منتخب مصر

فتنة قبل المونديال.. التوأم يرفض شائعة مجاملة عبدالمنعم على حساب لاعب الزمالك

البيض

انهيار جديد في سعر البيض.. الكرتونة تحت الـ100 جنيه رسميًا

إنبي

إنبي: معندناش ضغوطات.. ونتوقع هزيمتنا أمام الأهلي بهدف

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

خبير: مصر ترفض استهداف دول الخليج وتؤكد دعمها الكامل لها

أرشيفية

حركة فتح: نثمن موقف الاتحاد الأوروبي الرافض للتغيير الديموغرافي في غزة

أرشيفية

قبل عيد الأضحى 2026.. اعرف أسعار الأضاحي في الأسواق

بالصور

قللي الأكل الجاهز.. 6 حيل بسيطة توفر لكِ نص مصاريف البيت شهريًا

الميزانية
الميزانية
الميزانية

شعر كيرلى.. عبير صبري تثير الجدل بلوك غجري

بـ شعر كيرلى..عبير صبرى تثير الجدل بلوك مختلف
بـ شعر كيرلى..عبير صبرى تثير الجدل بلوك مختلف
بـ شعر كيرلى..عبير صبرى تثير الجدل بلوك مختلف

محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بالديوان العام للاطمئنان على انتظام سير العمل

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تسمم الحمل.. ما هى أعراضه وخطورته على الأم والجنين؟

تسمم الحمل.. ما هى أعراضه و خطورته على الأم و الجنين؟
تسمم الحمل.. ما هى أعراضه و خطورته على الأم و الجنين؟
تسمم الحمل.. ما هى أعراضه و خطورته على الأم و الجنين؟

فيديو

وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

صورة من تفقد وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

المزيد