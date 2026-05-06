شوبير: سيراميكا منح الزمالك هدية بالتعادل مع بيراميدز

علق الإعلامي احمد شوبير عن تعادل بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية : سيراميكا أهدر عدد من الفرص أمام بيراميدز ونجح في الخروج بنقطة وأهدى الزمالك هدية صدارة الدوري.

وأوضح : حالة السعادة عند جماهير نادي الزمالك بسبب التفوق على بيراميدز بنقطتين وبالتالي هناك فرصة التتويج بلقب بطولة الدوري حال التعادل فقط في الجولة الأخيرة

وأضاف : الاسبوع الأخير في بطولة الدوري يوم 20 مايو في نفس التوقيت للفرق الثلاثة للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص.

الزمالك واتحاد العاصمة

يستعد نادي الزمالك لخوض مباراة قوية أمام منافسه اتحاد العاصمة الجزائري يوم السبت المقبل، ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويحاول نادي الزمالك تحقيق الفوز أو الخروج بنتيجة إيجابية في الجزائر تسهل عليه مهمة العودة في القاهرة لتحقيق لقب البطولة.

موعد مباراة الزمالك ضد اتحاد العاصمة

وتقام مباراة الزمالك ضد اتحاد العاصمة الجزائري يوم السبت المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.