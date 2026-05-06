8 غيابات في الزمالك أمام اتحاد العاصمة الجزائري بنهائي الكونفدرالية

يستعد نادي الزمالك لخوض مباراة قوية أمام منافسه اتحاد العاصمة الجزائري يوم السبت المقبل، ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويحاول نادي الزمالك تحقيق الفوز أو الخروج بنتيجة إيجابية في الجزائر تسهل عليه مهمة العودة في القاهرة لتحقيق لقب البطولة.

موعد مباراة الزمالك ضد اتحاد العاصمة

وتقام مباراة الزمالك ضد اتحاد العاصمة الجزائري يوم السبت المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

غيابات الزمالك ضد اتحاد العاصمة

ويغيب عن نادي الزمالك كلا من عمرو ناصر للتأهيل من الإصابة،بجانب محمد صبحي وسيف جعفر وبارون أوشينج ومحمد جهاد أحمد حسام، أنس وائل، أحمد الخضرى فيما ابتعد احمد حمدي عن القائمة بعد قرار تجميده.

قائمة الزمالك لمواجهة اتحاد العاصمة

حراسة المرمى: محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – محمد إبراهيم – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد ربيع – محمود جهاد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمد السيد – يوسف وائل "فرنسي" - عبد الله السعيد – آدم كايد – أحمد شريف – شيكو بانزا – خوان بيزيرا.

خط الهجوم: ناصر منسي – عدي الدباغ – سيف الجزيري.