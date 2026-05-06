قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متى يحسم الأهلي مصير الدنماركي ييس توروب؟.. وتطورات مفاجئة حول اقتراب حسام البدري.. اعرف القصة كاملة
القومي لتنظيم الاتصالات يحسم تحريك أسعار بعض خدمات الانترنت ..تفاصيل
هاني سويلم: مصر نجحت في تلبية احتياجاتها المائية عبر منظومة متكاملة
تعطل سفينة هندية في بحر العرب وتدخل عاجل للبحرية الباكستانية
استهداف سفينة في مضيق هرمز وإصابات بين الطاقم.. وقرار أمريكي مفاجئ بشأن الملاحة
مواعيد امتحانات الترم الثاني 2026 بالقاهرة والجيزة لصفوف النقل والشهادة الإعدادية|تفاصيل رسمية
110 جنيهات.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم الأربعاء
الكهرباء معاك.. تطبيق جديد يتيح دفع الفواتير من الموبايل
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 6 مايو .. عيار 21 بكام؟
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو
كيف ردت الصين على أمريكا بشأن عقوباتها على إيران؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ضريبة الصدارة.. خريطة إصابات الزمالك تربك حسابات معتمد جمال قبل أسبوع الحسم فى الكونفدرالية والدوري

الزمالك
الزمالك
محمود أحمد

لم يكن فوز الزمالك على سموحة بهدف نظيف مجرد خطوة جديدة نحو لقب الدوري المصري الممتاز بل حمل في طياته إنذارًا مقلقًا داخل أروقة القلعة البيضاء بعدما خرج الفريق بثلاث إصابات دفعة واحدة لتتحول نشوة الصدارة إلى حالة من الترقب قبل أيام قليلة من مواجهات مصيرية محليًا فى الدوري وقاريًا فى الكونفدرالية وخوض المباراة النهائية يوم السبت المقبل أمام اتحاد العاصمة الجزائرى فى لقاء الذهاب بالجزائر.

ولم يخرج الزمالك الذي نجح في انتزاع صدارة مجموعة التتويج برصيد 53 نقطة سالمًا من معركة برج العرب إذ فرضت الإصابات نفسها كعنوان رئيسي للمرحلة المقبلة في توقيت لا يحتمل أي خسائر بشرية سواء قبل لقاء الحسم في الدوري أو قبل نهائي الكونفدرالية.

خريطة الإصابات

البيان الرسمي للنادي كشف تفاصيل دقيقة عن حالة اللاعبين حيث تعرض البرازيلي خوان بيزيرا جناح الفريق لإصابة في منطقة الحوض خلال اللقاء وهي إصابة مقلقة بطبيعتها نظرًا لتأثيرها المباشر على الحركة والانطلاق ومن المنتظر أن تحدد الفحوصات الطبية مدى جاهزيته للفترة المقبلة.

وفي خط الوسط تلقى الجهاز الفني ضربة أخرى بإصابة محمد السيد بالتواء في الكاحل وهي إصابة قد تبدو أقل خطورة نظريًا لكنها تظل مرهونة بدرجة الالتواء واستجابة اللاعب للعلاج خاصة في ظل ضيق الوقت قبل المباريات الحاسمة.

أما في الخط الخلفي فقد تعرض الظهير الأيسر محمود بنتايج لجرح قطعي خلال المباراة ورغم أن هذه الإصابة تبدو الأقل تأثيرًا من حيث الغياب المحتمل إلا أنها تعكس حجم الالتحامات والضغوط البدنية التي تعرض لها الفريق.

أين تكمن الخطورة؟

ما يزيد من تعقيد المشهد أن الإصابات طالت ثلاثة مراكز مختلفة داخل الملعب جناح هجومي ولاعب وسط وظهير وهو ما يضع الجهاز الفني أمام تحدٍ تكتيكي حقيقي لإعادة ترتيب الأوراق سريعًا.

غياب محتمل لبيزيرا قد يفقد الفريق أحد أهم مفاتيح اللعب على الأطراف خاصة في المباريات التي تعتمد على السرعات والتحولات بينما يمثل محمد السيد عنصر توازن في وسط الملعب وأي غياب له قد يخل بالشق الدفاعي والربط بين الخطوط. أما بنتايج فرغم إمكانية تعويضه فإن استمراره مهم للحفاظ على استقرار الخط الخلفي.

أسبوع مصيري

تأتي هذه التطورات في توقيت بالغ الحساسية حيث يستعد الزمالك لخوض مواجهتين من العيار الثقيل خلال أيام قليلة والبداية ستكون خارج الديار أمام اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية يوم 9 مايو قبل أن يعود إلى القاهرة لخوض الإياب يوم 16 مايو .

وبين المباراتين تقف مواجهة الحسم في الدوري أمام سيراميكا كليوباترا يوم 20 مايو وهي المباراة التي قد تحدد مصير اللقب في ظل الصراع المشتعل مع بيراميدز والأهلي.

الصدارة تحت التهديد

رغم أن الزمالك يملك الأفضلية في جدول الترتيب إلا أن الإصابات قد تعيد خلط الأوراق في الجولة الأخيرة فالفريق يحتاج إلى أعلى درجات الجاهزية البدنية والذهنية وأي غياب مؤثر قد يمنح المنافسين فرصة للانقضاض على القمة.

المشهد الحالي يطرح تساؤلات مشروعة هل يمتلك الزمالك عمقًا كافيًا لتعويض هذه الغيابات؟ وهل ينجح الجهاز الفني في إدارة الدقائق بحذر بين البطولتين دون خسائر إضافية؟

وداخل القلعة البيضاء يسود تفاؤل حذر بإمكانية لحاق بعض اللاعبين بالمواجهات المرتقبة خاصة أن الفحوصات النهائية لم تحسم بعد ولكن في الوقت ذاته يدرك الجميع أن المرحلة المقبلة لا تقبل المجازفة وأن أي قرار طبي أو فني يجب أن يُبنى على الجاهزية الكاملة.

الزمالك سموحة الدوري لقب الدوري المصري الممتاز القلعة البيضاء الكونفدرالية اتحاد العاصمة الجزائرى بيزيرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرتبات

بشرى للمصريين قبل عيد الأضحى | زيادة في المرتبات بحد أدنى 8100 جنيه .. وهذا موعد التطبيق

الشحات وامام

عاشور والشحات | أحمد شوبير يزف خبرًا سارًا لجماهير الأهلي

منحة التموين إلى 1600 جنيه

1600 جنيه .. كيفية صرف منحة التموين

ميلوني

بعد انتشار صور «غرفة النوم».. «ميلوني» تحذِّر من كارثة رقمية تهدّد الجميع

سورة تقرأها قبل النوم

سورة تقرأها قبل النوم تسمع خبرا مفرحا .. 3 آيات تحدث معجزات

الطفل سوبر ماريو

رحيل “سوبر ماريو” يهز القلوب.. تفاصيل وفاة المحارب الصغير بمرض خطير

احمد سالم

وفاة أحمد سالم حارس طلائع الجيش والإنتاج الحربي السابق

مضيق هرمز

انفجار في مضيق هرمز .. إيران تضرب سفينة بريطانية مرتبطة بإسرائيل

ترشيحاتنا

وزير الري: التجربة المصرية تمثل نموذجًا متقدمًا في الإدارة المتكاملة للموارد المائية

وزير الري: التجربة المصرية تمثل نموذجًا متقدمًا في الإدارة المتكاملة للموارد المائية

وزير الري خلال مشاركتهفي جلسة المائدة الوزارية المستديرة رفيعة المستوى

وزير الري: التجربة المصرية تمثل نموذجا متقدما في الإدارة المتكاملة للموارد المائية

مؤتمر

وزارة التضامن: الدولة والقطاع الخاص شريكان في تحقيق التنمية وتعظيم الأثر الاقتصادي

بالصور

وزير الري: التجربة المصرية تمثل نموذجا متقدما في الإدارة المتكاملة للموارد المائية

وزير الري خلال مشاركتهفي جلسة المائدة الوزارية المستديرة رفيعة المستوى
وزير الري خلال مشاركتهفي جلسة المائدة الوزارية المستديرة رفيعة المستوى
وزير الري خلال مشاركتهفي جلسة المائدة الوزارية المستديرة رفيعة المستوى

بعد سن الأربعين .. 6 أشياء تتغير في جسمك فجأة

بعد سن الأربعين.. 6 أشياء تتغير في جسمك فجأة
بعد سن الأربعين.. 6 أشياء تتغير في جسمك فجأة
بعد سن الأربعين.. 6 أشياء تتغير في جسمك فجأة

مشروبات طبيعية تنظف الكبد في 7 أيام.. ديتوكس آمن يعيد لجسمك نشاطه

مشروبات طبيعية تنظف الكبد في 7 أيام.. ديتوكس آمن يعيد لجسمك نشاطه
مشروبات طبيعية تنظف الكبد في 7 أيام.. ديتوكس آمن يعيد لجسمك نشاطه
مشروبات طبيعية تنظف الكبد في 7 أيام.. ديتوكس آمن يعيد لجسمك نشاطه

عمرها 60 عامًا ومازالت على الطرقات.. شاهد سيارة موستانج النادرة

موستانج
موستانج
موستانج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

المزيد