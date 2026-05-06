ضريبة الصدارة.. خريطة إصابات الزمالك تربك حسابات معتمد جمال قبل أسبوع الحسم فى الكونفدرالية والدوري

لم يكن فوز الزمالك على سموحة بهدف نظيف مجرد خطوة جديدة نحو لقب الدوري المصري الممتاز بل حمل في طياته إنذارًا مقلقًا داخل أروقة القلعة البيضاء بعدما خرج الفريق بثلاث إصابات دفعة واحدة لتتحول نشوة الصدارة إلى حالة من الترقب قبل أيام قليلة من مواجهات مصيرية محليًا فى الدوري وقاريًا فى الكونفدرالية وخوض المباراة النهائية يوم السبت المقبل أمام اتحاد العاصمة الجزائرى فى لقاء الذهاب بالجزائر.

ولم يخرج الزمالك الذي نجح في انتزاع صدارة مجموعة التتويج برصيد 53 نقطة سالمًا من معركة برج العرب إذ فرضت الإصابات نفسها كعنوان رئيسي للمرحلة المقبلة في توقيت لا يحتمل أي خسائر بشرية سواء قبل لقاء الحسم في الدوري أو قبل نهائي الكونفدرالية.

خريطة الإصابات

البيان الرسمي للنادي كشف تفاصيل دقيقة عن حالة اللاعبين حيث تعرض البرازيلي خوان بيزيرا جناح الفريق لإصابة في منطقة الحوض خلال اللقاء وهي إصابة مقلقة بطبيعتها نظرًا لتأثيرها المباشر على الحركة والانطلاق ومن المنتظر أن تحدد الفحوصات الطبية مدى جاهزيته للفترة المقبلة.

وفي خط الوسط تلقى الجهاز الفني ضربة أخرى بإصابة محمد السيد بالتواء في الكاحل وهي إصابة قد تبدو أقل خطورة نظريًا لكنها تظل مرهونة بدرجة الالتواء واستجابة اللاعب للعلاج خاصة في ظل ضيق الوقت قبل المباريات الحاسمة.

أما في الخط الخلفي فقد تعرض الظهير الأيسر محمود بنتايج لجرح قطعي خلال المباراة ورغم أن هذه الإصابة تبدو الأقل تأثيرًا من حيث الغياب المحتمل إلا أنها تعكس حجم الالتحامات والضغوط البدنية التي تعرض لها الفريق.

أين تكمن الخطورة؟

ما يزيد من تعقيد المشهد أن الإصابات طالت ثلاثة مراكز مختلفة داخل الملعب جناح هجومي ولاعب وسط وظهير وهو ما يضع الجهاز الفني أمام تحدٍ تكتيكي حقيقي لإعادة ترتيب الأوراق سريعًا.

غياب محتمل لبيزيرا قد يفقد الفريق أحد أهم مفاتيح اللعب على الأطراف خاصة في المباريات التي تعتمد على السرعات والتحولات بينما يمثل محمد السيد عنصر توازن في وسط الملعب وأي غياب له قد يخل بالشق الدفاعي والربط بين الخطوط. أما بنتايج فرغم إمكانية تعويضه فإن استمراره مهم للحفاظ على استقرار الخط الخلفي.

أسبوع مصيري

تأتي هذه التطورات في توقيت بالغ الحساسية حيث يستعد الزمالك لخوض مواجهتين من العيار الثقيل خلال أيام قليلة والبداية ستكون خارج الديار أمام اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية يوم 9 مايو قبل أن يعود إلى القاهرة لخوض الإياب يوم 16 مايو .

وبين المباراتين تقف مواجهة الحسم في الدوري أمام سيراميكا كليوباترا يوم 20 مايو وهي المباراة التي قد تحدد مصير اللقب في ظل الصراع المشتعل مع بيراميدز والأهلي.

الصدارة تحت التهديد

رغم أن الزمالك يملك الأفضلية في جدول الترتيب إلا أن الإصابات قد تعيد خلط الأوراق في الجولة الأخيرة فالفريق يحتاج إلى أعلى درجات الجاهزية البدنية والذهنية وأي غياب مؤثر قد يمنح المنافسين فرصة للانقضاض على القمة.

المشهد الحالي يطرح تساؤلات مشروعة هل يمتلك الزمالك عمقًا كافيًا لتعويض هذه الغيابات؟ وهل ينجح الجهاز الفني في إدارة الدقائق بحذر بين البطولتين دون خسائر إضافية؟

وداخل القلعة البيضاء يسود تفاؤل حذر بإمكانية لحاق بعض اللاعبين بالمواجهات المرتقبة خاصة أن الفحوصات النهائية لم تحسم بعد ولكن في الوقت ذاته يدرك الجميع أن المرحلة المقبلة لا تقبل المجازفة وأن أي قرار طبي أو فني يجب أن يُبنى على الجاهزية الكاملة.