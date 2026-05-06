قادر على حصد اللقب رغم الصعوبات.. وليد صلاح عبداللطيف: تتويج الزمالك بالدوري سيكون «إعجازًا»

أكد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض سيحصد لقب الدوري هذا الموسم، واصفًا ذلك بأنه سيكون «إعجازًا» إذا تحقق.

وقال عبد اللطيف، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة «CBC»، إن الزمالك شهد تحولًا كبيرًا منذ تولي المدرب المعتمد المسؤولية، رغم ضيق خيارات الفريق بعدد لاعبين محدود يصل إلى 12 أو 13 لاعبًا فقط، مما يجعل الإصابات مشكلة كبيرة للفريق.

وأشار عبد اللطيف إلى أن اختيار ناصر منسي كان موفقاً، رغم تراجع مستواه بعد العودة من معسكر منتخب مصر، مؤكداً أن تركيزه أصبح منصباً على إحراز الأهداف فقط، مشيراً إلى الفرصة التي أضاعها أمام الأهلي واصفاً إياها بالغريبة.

وتطرّق نجم الزمالك السابق إلى أداء المدرب على ماهر، قائلاً: "مدرب جامد، ليس مفاجأة أنه يحقق الانتصارات، وأفضل ما يميز فريقه أنه يلعب بأسلوب جيم مفتوح".

وأعرب عن قلقه بشأن مشاركة بييزا المصاب، مؤكداً أن اللاعب يعتبر مفتاح اللعب وأن معظم الكرة تمر عبره، بينما كوكا كان يقدم له تمريرات غير دقيقة.