اتحاد الكرة ينعي شقيقة رئيس لجنة الاستئناف ويقدّم واجب العزاء

تقدّم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى المستشار محمد عبده صالح، في وفاة شقيقته، التي وافتها المنية خلال الساعات الماضية.

وأعرب رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة، والأمين العام، وجميع العاملين بالاتحاد، عن بالغ الحزن والأسى لرحيل الفقيدة، مؤكدين تضامنهم الكامل مع أسرة الراحل في هذا المصاب الأليم.

وأشار الاتحاد، في بيان رسمي، إلى أن الأسرة الرياضية تقف صفًا واحدًا في مثل هذه اللحظات الإنسانية الصعبة، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يمنّ على ذويها بالصبر والسلوان.

كما شدد البيان على عمق العلاقات داخل منظومة كرة القدم المصرية، والتي تتجاوز حدود العمل إلى الروابط الإنسانية، مؤكدًا أن مثل هذه المواقف تعكس روح التكاتف والدعم بين جميع عناصر اللعبة.

واختتم الاتحاد بيانه بالدعاء بأن يربط الله على قلوب أهل الفقيدة، وأن يجزيها خير الجزاء، ويلهم أسرتها الصبر والاحتساب في هذا الظرف الصعب