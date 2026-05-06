توروب يحسم الجدل : لا أحد يتدخل في قراراتي .. وصفقات يناير مسؤولية الإدارة

أكد الدنماركي ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، تمسكه الكامل بصلاحياته الفنية داخل الفريق، مشددًا على أنه المسؤول الأول عن التشكيل والخطط، خاصة في المباريات الكبرى.

حقيقة التدخل في القرارات الفنية لتوروب

وقال توروب: “لا أحد يتدخل في قراراتي، وأنا صاحب تشكيل وخطة القمة أمام الزمالك”.

توروب يفتح النار على إدارة الأهلي

وتطرق مدرب الأهلي للحديث عن ملف الانتقالات الشتوية، موضحًا أنه حدد احتياجاته الفنية، لكنه شدد على ضرورة التعاقد مع لاعبين يمتلكون جودة عالية وقادرين على صنع الفارق.

وأضاف: “طلبت تدعيمات في مراكز معينة، لكن الأهم بالنسبة لي هو الجودة، وإذا لم تتوفر العناصر التي تصنع الفارق، سأكتفي بالمجموعة الحالية”.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن إدارة النادي هي المسؤولة عن ملف التعاقدات، حيث قال: “تم إبلاغي بأن النادي هو المسؤول عن الصفقات في يناير، والأمور لم تكن على ما يرام فيما يخص تنفيذ المطالب”.

ويأتي ذلك في وقت يستعد فيه الأهلي لمواجهات قوية قادمة، قد تحدد بشكل كبير مسار الفريق في المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.