توروب يهنئ جماهير الأهلي بعد ثلاثية إنبي : نسير في الطريق الصحيح

أعرب الدنماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الأهلي عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على حساب إنبي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة الحاسمة لتحديد بطل الدوري المصري الممتاز.

توروب يهدي الفوز على إنبي للجماهير

ووجه توروب التهنئة لجماهير الأهلي، مؤكدًا أن الفريق يواصل تحقيق النتائج الإيجابية، حيث قال:

“ألف مبروك لجماهيرنا العظيمة، هذا الفوز مهم جدًا، خاصة أنه جاء للمرة الثانية على التوالي بثلاثة أهداف دون رد”.

وأضاف المدير الفني أن الأداء الجماعي للفريق يعكس حجم العمل المبذول خلال الفترة الأخيرة، مشددًا على أن اللاعبين بدأوا في ترجمة الأفكار الفنية داخل الملعب بصورة واضحة، وهو ما يمنح الجهاز الفني ثقة كبيرة في المرحلة المقبلة.

ويواصل الأهلي بهذا الانتصار ضغطه في سباق المنافسة على لقب الدوري، في ظل اشتعال الصراع مع الزمالك وبيراميدز، مع اقتراب الموسم من محطاته الحاسمة.