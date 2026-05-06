سيراميكا كليوباترا يكتب تاريخًا جديدًا في الدوري المصري الممتاز | صور

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، في المباراة التي جمعتهما على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي عبر موقع فيسبوك، وعلّقت قائلة: "إنجاز جديد.. طموح أكبر.. فريقنا يحقق المركز الرابع في الدوري لأول مرة في تاريخه. علي ماهر.. كلاكيت خامس مرة في إفريقيا. سيراميكا كليوباترا"

وبهذا التعادل، احتفل لاعبو فريق سيراميكا بحصد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بعدما وصل الفريق إلى النقطة 44، متفوقًا بفارق 4 نقاط على المصري البورسعيدي صاحب المركز الخامس برصيد 40 نقطة.

