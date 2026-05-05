تفاصيل إصابة بيكهام بمباراة الأهلي وإنبي

يعاني أحمد بيكهام نجم الأهلي من آلام في العضلة الضامة عقب مباراة الفريق أمام إنبي والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية

تفاصيل اصابة بيكهام

وسيخضع اللاعب للأشعة لتحديد تفاصيل الإصابة ومدة غيابه.

كما كشف المدير الفني للنادي الأهلي، ييس توروب، عن تفاصيل إصابة لاعب الفريق إمام عاشور، والتي تعرض لها خلال الدقائق الأخيرة من مباراة الأهلي أمام إنبي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأوضح توروب في تصريحاته أن اللاعب تعرض لتدخل قوي على مستوى الركبة، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني يتمنى أن تكون الإصابة مجرد كدمة بسيطة، على أن يتم انتظار التشخيص النهائي من الجهاز الطبي.

وتعرض إمام عاشور لإصابة مفاجئة أثناء إحدى المحاولات الهجومية أمام مرمى إنبي، حيث فقد توازنه وسقط أرضًا بشكل مفاجئ، قبل أن يتدخل الجهاز الطبي لإسعافه.

وغادر اللاعب أرض الملعب بمساعدة زملائه، ثم تم نقله عبر سيارة الملعب برفقة طبيب الفريق، لاستكمال الفحوصات الأولية.

وتوجه إمام عاشور إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب المباراة، من أجل إجراء أشعة وفحوصات دقيقة، بهدف تحديد حجم الإصابة وفترة الغياب المحتملة عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن النادي الأهلي حقق الفوز على إنبي بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن الجولة السادسة من المرحلة الثانية الحاسمة لتحديد بطل الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.