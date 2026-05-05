توروب: صفقات يناير لم تكن على ما يرام في توفير ما طلبته

أبدى المدير الفني للنادي الأهلي، ييس توروب، تحفظه على مستوى صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، مؤكدًا أنها لم تكن بالشكل الذي يلبي احتياجاته الفنية بالشكل المطلوب.

تقييم صفقات يناير

وقال توروب إن صفقات يناير “لم تكن على ما يرام” ولم توفر كل ما طلبه لدعم الفريق في بعض المراكز، مشيرًا إلى أن ذلك أثر على خياراته الفنية خلال الفترة الماضية.

وأضاف المدير الفني أن مسؤولي النادي أبلغوه بأنهم يتحملون مسؤولية إتمام هذه الصفقات واختيارها، في إشارة إلى أن الملف لم يكن بالكامل تحت إشراف الجهاز الفني.

واختتم توروب حديثه بالتأكيد على استمرار العمل مع المجموعة الحالية، مع محاولة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من العناصر المتاحة، رغم بعض الملاحظات على تدعيمات يناير.