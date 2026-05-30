النسخة 68.. قائمة الأندية المشاركة في الدوري الجديد

إنتهت منافسات بطولة الدوري الممتاز فى نسخته رقم 67 في مجموعتي البطل والهبوط.

وتوج فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الـ 15 في تاريخه عقب الفوز على نظيره فريق سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة من مجموعة البطل.

فيما هبط إلي دوري المحترفين من مجموعة الهبوط أربعة أندية هى الإسماعيلي وكهرباء الإسماعيلية وفاركو وحرس الحدود.

فيما تأهلت 3 أندية من دوري المحترفين إلى دوري الأضواء والشهرة وهي : أبوقير للأسمدة والقناة وبترول أسيوط.

وأنهى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب منافسات "مجموعة التتويج" في بطولة الدوري المصري الممتاز فى المركز الثالث وكأقوى خط هجوم برصيد 44 هدفا.

ويشارك 20 ناديا في نسخة الدوري الممتاز رقم 68 يأتي في مقدمتها قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي وتغريمه التقليدي الزمالك.

وجاءت الأندية المشاركة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027 على النحو التالي:

1 - الأهلي

2 - الزمالك

3 - بيراميدز

4 - سيراميكا كليوباترا

5 - المصري

6 - إنبي

7 - سموحة

8 - زد

9 - وادي دجلة

10 - المقاولون العرب

11 - الاتحاد السكندري

12 - غزل المحلة

13 - الجونة

14 - بتروجت

15 - البنك الأهلي

16 - مودرن سبورت

17 - طلائع الجيش

18 - القناة

19 - بترول أسيوط

20 - أبو قير للأسمدة