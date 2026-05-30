قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد مفاجئ.. إصابة أمريكيين في هجوم صاروخي إيراني على قاعدة جوية بالكويت
إغلاق مطار ميونيخ بعد الاشتباه في هجوم بطائرة مسيرة
نيويورك تايمز: المتشددون في إيران يعرقلون الاتفاق مع واشنطن.. ويتهمون قاليباف بالتساهل
بصاروخ أرض جو.. حزب الله يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية فوق جنوب لبنان
تراجع الدواجن والبيض في رابع أيام العيد.. البانيه يهبط إلى 190 جنيهًا
بعد تميزه بـ «كاريرك شبهك».. تكريم طالب بصيدلة القاهرة الأهلية في مؤتمر AIPC2026 الدولي
قبل السفر لأمريكا.. إجراء جديد من حسام حسن في منتخب مصر
صلاح ومرموش في الهجوم.. التشكيل الأقرب لمنتخب مصر في ودية البرازيل
النسخة 68.. قائمة الأندية المشاركة في الدوري الجديد
جيش الاحتلال ينذر سكان 5 قرى لبنانية بالإخلاء والانتقال فورا إلى شمال نهر الزهراني
التحول الأخضر في مصر.. من التزام بيئي دولي إلى أداة لتعزيز التنمية المستدامة
باقي أقل من 7 ساعات.. متى ينتهي وقت التكبيرات في عيد الأضحى؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

النسخة 68.. قائمة الأندية المشاركة في الدوري الجديد

الدوري المصري
الدوري المصري
يسري غازي

إنتهت منافسات بطولة الدوري الممتاز فى نسخته رقم 67 في مجموعتي البطل والهبوط.

وتوج فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الـ 15 في تاريخه عقب الفوز على نظيره فريق سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة من مجموعة البطل.

فيما هبط إلي دوري المحترفين من مجموعة الهبوط أربعة أندية هى الإسماعيلي وكهرباء الإسماعيلية وفاركو وحرس الحدود.

فيما تأهلت 3 أندية من دوري المحترفين إلى دوري الأضواء والشهرة وهي : أبوقير للأسمدة والقناة وبترول أسيوط.

  وأنهى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب منافسات "مجموعة التتويج" في بطولة الدوري المصري الممتاز فى المركز الثالث وكأقوى خط هجوم برصيد 44 هدفا.

ويشارك 20 ناديا في نسخة الدوري الممتاز رقم 68 يأتي في مقدمتها قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي وتغريمه التقليدي الزمالك.

وجاءت الأندية المشاركة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027 على النحو التالي: 

1 - الأهلي 
2 - الزمالك 
3 - بيراميدز 
4 - سيراميكا كليوباترا 
5 - المصري 
6 - إنبي 
7 - سموحة 
8 - زد 
9 - وادي دجلة 
10 - المقاولون العرب 
11 - الاتحاد السكندري 
12 - غزل المحلة 
13 - الجونة 
14 - بتروجت 
15 - البنك الأهلي 
16 - مودرن سبورت 
17 - طلائع الجيش 
18 - القناة
19 - بترول أسيوط
20 - أبو قير للأسمدة

الدوري المصري الأهلي الزمالك بيراميدز سيراميكا كليوباترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

فى رابع أيام العيد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

أحمد ياسر ريان

4 أندية تودع الممتاز.. ولاعب البنك الأهلي يتوج هدافًا للدوري المصري

الاتربى

رئيس البنك الأهلي يعتذر عن أزمة السحب النقدي: المصريون سحبوا 100 مليار جنيه خلال 9 أيام قبل العيد

منتخب مصر

القائمة النهائية لمنتخب مصر بكأس العالم ...تعرف عليها

5 أيام إجازة رسمية الشهر المقبل

بعد عيد الأضحى.. 5 أيام إجازة رسمية الشهر المقبل

محمد صلاح

تعليق ناري من ميدو بعد الهجوم على محمد صلاح بسبب إعلانه الأخير

منتخب مصر

موعد ومكان مباراة مصر والبرازيل الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

اتحاد الكرة

الكاف يخطر اتحاد الكرة بموعد حاسم لتراخيص الأندية

ترشيحاتنا

مديحة يسري

سمراء الشاشة العربية مديحة يسري.. إرث فني خالد في ذاكرة السينما

إن غاب القط

طرح فيلم إن غاب القط على هذه المنصة

فيلم الست

«الست» يتصدر نسب المشاهدة في مصر.. تفاصيل

بالصور

لوك لافت.. أنغام تخطف الأنظار في أحدث ظهور

أنغام
أنغام
أنغام

حل سريع في ثالث أيام العيد.. طاجن بامية بالتسبيكة واللحمة المتبقية

طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية
طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية
طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية

رابع أيام عيد الأضحى.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ

ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ
ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ
ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ

بي واي دي تختبر Great Han الجديدة.. سيدان كهربائية فاخرة بمدى يقترب من 1000 كم

Great Han
Great Han
Great Han

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد