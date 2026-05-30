أحمد ياسر ريان يحصد لقب هداف بطولة الدورى المصرى الممتاز موسم 2026

توج أحمد ياسر ريان، مهاجم البنك الأهلي، بلقب هداف الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، بعدما أنهى المسابقة في صدارة ترتيب الهدافين برصيد 13 هدفًا، عقب منافسة قوية استمرت حتى الجولة الأخيرة.

واسدل الستار على منافسات الدوري المصري الممتاز مساء الجمعة 29 مايو 2026، بعد موسم شهد الكثير من الإثارة سواء في صراع المنافسة على اللقب أو معركة الهروب من الهبوط.

ونجح الزمالك في حصد لقب الدوري المصري للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، بعدما أنهى الموسم في صدارة جدول الترتيب برصيد 56 نقطة، متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 54 نقطة، فيما حل الأهلي ثالثًا برصيد 53 نقطة.

وعلى مستوى صراع البقاء، تأكد هبوط أربعة أندية إلى دوري المحترفين بداية من الموسم المقبل، وهي الإسماعيلي وحرس الحدود وفاركو وكهرباء الإسماعيلية، بعد احتلالها المراكز الأخيرة في جدول الترتيب.

