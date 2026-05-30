بينهم 3 أشقاء.. إصابة 5 أشخاص باختناق إثر تسرب غاز في دير المحرق بأسيوط

أصيب 5 أشخاص بينهم 3 أشقاء باختناق، مساء الجمعة، إثر تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز في دير المحرق بمركز القوصية في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة؛ يفيد بورود بلاغا بإصابة 5 أشخاص باختناق أثناء تواجدهم بالدير المحرق بالقوصية في أسيوط.

انتقل على الفور لموقع البلاغ؛ قوات الأمن وضباط المباحث وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية، وبالفحص والمعاينة تبين حدوث تسريب غاز بإسطوانة بوتجاز بالدير، مما أسفر عن إصابة فادي. ف، 24 عامًا، هاني. ب، 22 عامًا، والاشقاء إبراهيم. س، 24 عامًا، رائد. س، 29 عامًا، وائل. س، 26 عامًا.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.