محافظ أسيوط: استمرار تنظيم الرحلات النيلية من حديقة ناصر بأبوتيج.. وتكثيف متابعة المعديات

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار تنظيم الرحلات النيلية من مرسى العبارات النهرية بحديقة ناصر بمركز أبوتيج، في إطار توفير متنفس حضاري وآمن للمواطنين للاستمتاع بنهر النيل، وتنشيط السياحة الداخلية والترفيهية بالمراكز، تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة المرافق العامة.

وأوضح محافظ أسيوط أن مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة، برئاسة المهندس محمود حسن مدير المشروع، نظم عددًا من الرحلات النيلية من مرسى حديقة ناصر بأبوتيج، باستخدام العبارتين النهريتين "المدينة المنورة" و"الفاتح"، وسط إقبال من المواطنين والأسر للاستمتاع بالأجواء النيلية، مشيرًا إلى أن المحافظة تحرص على الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والأمان خلال تشغيل الوحدات النهرية حفاظًا على أرواح المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن رؤساء المراكز ومسئولي الوحدات المحلية بالمراكز تابعوا أعمال المعديات والاتوبيسات النهرية التي تربط بين المراكز والقرى، للتأكد من انتظام التشغيل وتقديم الخدمة للمواطنين بصورة آمنة ومنتظمة، فضلًا عن متابعة الحالة الفنية للوحدات النهرية والتزام العاملين بالتعليمات المنظمة للعمل.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار المتابعة الميدانية لكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمراكز والقرى، والعمل على متابعة منظومة النقل النهري بما يحقق السيولة في حركة التنقل ويخدم الأهالي، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من نهر النيل كواجهة حضارية وترفيهية تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.